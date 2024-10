Honor wprowadza MagicOS 9.0. Nadchodzi rewolucja AI w smartfonach

Honor, marka smartfonów należąca kiedyś do firmy Huawei, zaprezentowała właśnie MagicOS 9.0. To nowatorskie oprogramowanie bazujące na Androidzie 15 i oparte na sztucznej inteligencji, które ma zrewolucjonizować sposób, w jaki korzystamy ze smartfonów.

W Honorze zawsze opowiadaliśmy się za podejściem skoncentrowanym na ludzkich potrzebach. Od premiery Magic Live w grudniu 2016 r., poprzez integrację sztucznej inteligencji na poziomie platformy w MagicOS 7.0 w styczniu 2022 roku, aż do wprowadzenia MagicOS 8.0, który zrewolucjonizował interakcję między człowiekiem a urządzeniem, Honor zawsze był liderem w obszarze wykorzystywania sztucznej inteligencji skierowanej do wspierania potrzeb użytkowników. Dzisiaj, gdy prezentujemy MagicOS 9.0, który wprowadza pierwszego w branży Agenta AI do obsługi wielu aplikacji, pokazujemy ciągłe zaangażowanie marki Honor w wykorzystywanie sztucznej inteligencji do ulepszania systemu operacyjnego i wprowadzania innowacyjnych, opartych na intencjach interakcji.