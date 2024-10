Snapdragon 8 Elite napędzi rewolucję AI w Honor Magic7

Podczas wydarzenia Snapdragon Summit 2024, Honor zaprezentował wizję ekosystemu opartego na sztucznej inteligencji (AI), ujawniając jednocześnie pierwsze szczegóły dotyczące nadchodzącej serii smartfonów Magic7. Współpraca z Qualcomm Technologies zaowocowała przełomowymi rozwiązaniami, które mają na celu zrewolucjonizowanie sposobu, w jaki korzystamy z urządzeń mobilnych.

Otwartość i współpraca są w naszym DNA. Dzięki współpracy z Qualcomm Technologies definiujemy ekosystem AI-first i rewolucjonizujemy doświadczenia użytkowników w erze AI. Cieszymy się, że możemy przedstawić pierwszego w branży Agenta AI dla otwartego ekosystemu i po raz pierwszy wprowadzić generatywną sztuczną inteligencję na urządzeniu do gier opartym na obliczeniach NPU. Witamy w erze Autopilota AI dla urządzeń mobilnych.

– powiedział dr Ray Guo, CMO Honor Device Co

Cieszymy się, że możemy współpracować z Honor, aby kształtować przyszłość sztucznej inteligencji i przedefiniować sposób interakcji ludzi z technologią. Razem jesteśmy gotowi przesunąć granice sztucznej inteligencji i stworzyć prawdziwie transformacyjne doświadczenia.

– dodał Chris Patrick, SVP i GM of Mobile Handsets, Qualcomm Technologies

Agent AI – Twój osobisty asystent w smartfonie

Największą nowością w nadchodzących smartfonach z serii Honor Magic7 ma być Agent AI. To pierwsza w branży funkcjonalność na urządzeniu, działająca w otwartym ekosystemie. Ten inteligentny asystent będzie w stanie uczyć się naszych nawyków i preferencji, a następnie podejmować za nas decyzje, na przykład zamawiając kawę z mlekiem kokosowym, jeśli wie, że taką właśnie lubimy.

Agent AI ma być w stanie również zarządzać subskrypcjami w różnych aplikacjach, planować podróże, rezerwować bilety, zarządzać kalendarzem i powiadomieniami, przesyłać pliki między aplikacjami i wiele więcej. Honor chwali się, że to prawdziwy autopilot AI, który ma uwolnić nas od wielu codziennych zadań.

Rewolucja w grach mobilnych

Seria Magic7 wprowadzi również generatywną sztuczną inteligencję do gier mobilnych, opartą na obliczeniach NPU. Rozwiązanie to ma pozwolić na renderowanie grafiki AI w czasie rzeczywistym, co powinno się przełożyć na wyższą jakość obrazu i płynniejszą rozgrywkę przy niższym obciążeniu GPU i temperaturze urządzenia.

MagicRing – ekosystem AI na wielu urządzeniach

Honor pokazał również, jak technologia MagicRing wzmacnia ekosystem AI na wielu urządzeniach, zapewniając bezpieczny i płynny przepływ usług i informacji między smartfonami, tabletami i laptopami marki.

Nowa era smartfonów

Wyposażone w Snapdragona 8 Elite i MagicOS 9.0, urządzenia z serii Magic7 mają zapoczątkować nową erę Autopilota AI i zrewolucjonizować sposób, w jaki korzystamy z technologii.

Dr Ray Guo pokazuje smartfon Honor Magic7 Pro

Premiera serii Honor Magic7 odbędzie się w Chinach 30 października 2024 roku.

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl, Honor

Źródło tekstu: Honor