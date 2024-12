Google ulepsza Wiadomości. Będzie więcej personalizacji i wygody

Google szykuje się do wprowadzenia długo oczekiwanej funkcji w aplikacji Wiadomości, która pozwoli użytkownikom na personalizację ikon czatów grupowych. Obecnie automatycznie generuje ona ikonę na podstawie inicjałów lub zdjęć profilowych uczestników, co nie zawsze jest estetyczne i utrudnia szybkie rozpoznawanie konwersacji.

Dowody na wprowadzenie możliwości zmiany ikony czatu znaleziono w najnowszej wersji beta aplikacji Google Messages (20241127_00_RC00.phone.openbeta_dynamic). Kod źródłowy sugeruje, że użytkownicy będą mogli wkrótce dodawać własne obrazy jako ikony grupowe, zastępując nudną siatkę inicjałów i zdjęć profilowych.

Na równi z WhatsApp i innymi

Ta zmiana zrówna Wiadomości Google z innymi popularnymi aplikacjami do czatowania, takimi jak WhatsApp, które już oferują możliwość personalizacji ikon czatów grupowych. Dzięki temu łatwiej będzie identyfikować czaty grupowe na liście wiadomości. Ponieważ RCS działa przez Internet, wybrany obraz profilowy powinien być widoczny dla wszystkich członków grupy, zapewniając uniwersalne doświadczenie.

Nie jest jeszcze jasne, czy każdy członek grupy będzie mógł zmienić ikonę, czy też będzie to wymagało uprawnień administratora. Nie wiadomo również, czy ikona czatu grupowego RCS będzie widoczna dla użytkowników iOS.

Długo oczekiwana zmiana

Użytkownicy Wiadomości Google, czyli aplikacji obecnej na milionach smartfonów z Androidem, od dawna domagali się możliwości ustawiania własnych ikon dla czatów grupowych RCS. Na Reddicie i forum Google Community można znaleźć liczne wątki, w których wyrażają frustrację z powodu braku tej funkcji. Chociaż uniwersalny profil RCS obsługuje niestandardowe obrazy grupowe od wielu lat, Google do tej pory nie udostępniło tej funkcji użytkownikom swojej aplikacji do przesyłania wiadomości tekstowych. Na szczęście wkrótce może się to zmienić.

