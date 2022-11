Google zamyka znaną aplikację. Za chwilę przestanie działać

Google co jakiś czas zamyka część usług czy aplikacji, które nie okazały się sukcesem. Co prawda w tym przypadku tak nie jest, ale nie zmienia to faktu, że appka wkrótce przestanie działać.

Google ma długą i bogatą historię tworzenia i zamykania swoich usług. Niedawno firma ogłosiła koniec Google Stadia, czyli serwisu do grania w chmurze, a także komunikatora Hangouts. Teraz na listę aplikacji, które zakończą swój żywot, trafia kolejna, z prawdopodobnie chociaż raz korzystałeś.

Google wyłącza aplikację Street View

Google ogłosił, że wkrótce przestanie działać aplikacja Street View, która służyła do oglądania świata z poziomu ulicy. Appka zostanie usunięta zarówno ze Sklepu Google Play, jak i Apple App Store. Nastąpi to prawdopodobnie już 21 marca 2023 roku, czyli za nieco ponad 4 miesiące.

Na szczęście miłośnicy Street View, a sam do nich należę, nie mają powodów do obaw. Przestanie działać dedykowana aplikacja, co nie oznacza, że Google całkowicie zamyka usługę. Ta nadal będzie dostępna, ale z poziomu Map Google, a nie osobnej, dedykowanej aplikacji. Google nadal ma w planach rozwijanie usługi, więc nie zdziwcie się, jeśli na polskich drogach zauważycie charakterystyczne samochody z kamerami na dachu.

Zobacz: Telewizory czeka rewolucja. Google w końcu się złamał

Zobacz: Google zmusi cię do noszenia telefonu. Już od 2 listopada

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lets Design Studio / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Engadget