Sklep Play zalały bezczelne podróbki. Zachowaj czujność

Niedawno OpenAI udostępniło konwersacyjną sztuczną inteligencję, która z marszu zyskała ogromną popularność. ChatGPT ostatnio często prosi o cierpliwość ze względu na duże obciążenie wywołane masą zapytań ze strony użytkowników. Jednak popularność AI chcą wykorzystać również oszuści, którzy dodają do sklepów mobilnych aplikacje mające imitować sztuczną inteligencję.

Istnieje możliwość skorzystania z mobilnej wersji OpenAI, lecz wyłącznie za pośrednictwem przeglądarki internetowej, można zatem porozmawiać ze sztuczną inteligencją na każdym urządzeniu mobilnych z dostępem do Internetu i nie jest do tego potrzebna żadna aplikacja mobilna. Na razie nie powstała jeszcze żadna oficjalna aplikacja ChatGPT, którą moglibyśmy znaleźć w sklepach mobilnych. Pomimo tego, w Google Play i App Store pełno jest fałszywych aplikacji o nazwie "ChatGPT", które mają imitować popularną sztuczną inteligencję.

The iOS App Store is full of folks putting ChatGPT into a paid wrapper with ambiguous language that would let you believe you’re paying for ChatGPT pic.twitter.com/3w0rK14E5I