Mapy Google robią porządek. Miliony ludzi wylatują z usługi

Mapy Google usunęły w 2022 roku miliony zdjęć i fałszywych profili firm. W liczbach bezwzględnych padł absolutny rekord.

Map Google są używane nie tylko do wyszukiwania miejsc, obiektów i ulic, lub nawigacji w trakcie podróży. Oszuści wykorzystują usługę do legitymizowania profili – nierzadko szemranych – firm, pisząc setki pozytywnych opinii na ich temat.

Rzecz jasna, Google stara się temu procederowi przeciwdziałać. Na blogu ujawnił, jak zmodyfikował swą strategię w 2022 roku, by, wedle zapewnień, osiągnąć rekordową efektywność.

Google odnosi sukces w zwalczaniu oszustów

Co nie powinno dziwić, spółka stawia na uczenie maszynowe, tak, by schematy nadużyć wykrywać możliwie szybko. Dla przykładu algorytmy zauważyły ponoć zwiększanie się liczby biznesów, których nazwa kończyła się „.design” lub „.top”. Jak wykazano, był to znak, że dany profil jest fałszywy. Dzięki sztucznej inteligencji udało się usunąć niebezpieczne profile wraz z powiązanymi z nimi kontami.

Ulepszenie sposobów wykrywania oszustw zaowocowało zablokowaniem 20 mln prób tworzenia fałszywych lokalizacji firmowych – twierdzi firma. W porównaniu do roku 2021, nastąpił wzrost rozpoznawania takich profili o 8 milionów wyszukań. Jak zapewnia Google, 185 000 firm jest obecnie chronionych przed nadużyciami.

Analiza zdjęć jako środek zaradczy

Z ciekawostek Google odkrył też, że oszuści przypisywali zdjęcia do nieadekwatnych numerów telefonu. Naciągacze robili to, by zwabić niczego niepodejrzewających użytkowników i dać im poczucie, że skontaktują się z legalną firmą. W efekcie podania niezgodnych numerów pokrzywdzeni zadzwonią oczywiście do niewłaściwych osób, a nie do firmy, która faktycznie była przedstawiana na fotografii.

Google zastosował tu nowy model analizy, jak przekonuje, która dopasowywała szczegóły danego obrazu i jego układ, tak, aby ocenić cechy charakterystyczne i powiązać je z podmiotami, których potwierdzone dane znajdują się w bazie.

W rezultacie analizy ponad 200 milionów zdjęć i 7 milionów filmów zostało usuniętych. Powodem była niewyraźność, zbyt niska jakość lub niezgodność z polityką zamieszczania treści ustaloną przez Google.

Firma pozwała nawet oszustów podszywających się pod samego Google'a i nakłaniających konsumentów do wystawiania fałszywych recenzji online. Google deklaruje, że w 2022 roku zablokowano lub usunięto około 115 milionów nieprawdziwych recenzji, co w porównaniu do 2021 stanowi wzrost o 20 proc.

Google zapewnia, że nadal pracuje nad nowymi sposobami ograniczania oszustw za pomocą ich serwisu. Jak zapewnia, nie przestanie inwestować w techniki sztucznej inteligencji.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AngieYeoh / Shutterstock

Źródło tekstu: Android Central, oprac. własne