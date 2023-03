Google Chrome spadnie z tronu? Idzie potężny rywal

Wygląda na to, że w niedługim czasie na rynku zobaczymy kolejną przeglądarkę internetową. I to nie byle jaką, bo tworzoną przez Amazon.

Choć o nowych, rzekomo rewolucyjnych przeglądarkach słyszymy regularnie, jak na razie pozycja Google Chrome na tym rynku może uchodzić za niezagrożoną. Wedle dostępnych statystyk korzysta z niego blisko dwóch na trzech internautów, czemu nie jest w stanie zagrozić nawet pompujący ogromne pieniądze w swoje aplikacje Microsoft. Ale to może się zmienić.

Jak donosi serwis „Phone Arena”, powołując się m.in. na biuletyn informacyjny, upubliczniony przez Nicholasa de Leona z grupy „Consumer Reports”, nad zupełnie nową, wysokobudżetową przeglądarką internetową coraz prężniej pracuje Amazon.

Z drogi, nadchodzi przeglądarka od Amazonu

Dane na temat narzędzia są dość ogólnikowe. Dość powiedzieć, że nie poznajemy choćby jego nazwy handlowej. Już teraz jednak zza horyzontu wyłania się pewien zarys: spółka z Seattle zdaje się traktować temat niezwykle kompleksowo.

Wśród spodziewanych funkcji pojawiają się m.in. synchronizacja z innymi usługami Amazonu, rozbudowany moduł ochrony prywatności, aplety e-commerce, zamiana tekstu na mowę, możliwość instalowania zewnętrznych rozszerzeń czy zaawansowany bloker trackerów śledzących.

Źródło zauważa wprawdzie, że prace są na stosunkowo wczesnym etapie, ale ponoć projekt traktowany jest z dużym pietyzmem i włodarze firmy naprawdę chcą doprowadzić go do końca. Mają przy tym ogromne ambicje, aby sprostać wymaganiom konsumentów, czego dowodem jest z kolei zamieszczona we wspomnianym powyżej biuletynie ankieta z pytaniami o argumenty przemawiające za zmianą dotychczasowej przeglądarki.

Z samej ankiety dowiadujemy się natomiast, że priorytetem są komputery osobiste, choć raczej mało prawdopodobne, by w dobie smartfonów ktoś chciał z nich rezygnować. Raczej to tylko kwestia założonego harmonogramu prac.

Niestety, patrząc z technicznego punktu widzenia, brakuje informacji najważniejszej. Mianowicie chodzi o to, czy Amazon, wzorem konkurencji, zamierza postawić na fork projektu Chromium, czy może buduje coś całkowicie od zera. Patrząc na specyfikę systemu operacyjnego Amazon Fire OS, mariaż z Chromium wydaje się sensowny, ale to rzecz jasna tylko forma domysłu.

