Google chce naprawić tablety z Androidem - poznajcie Entertainment Space

Google zapowiada nowy tryb, który ma poprawić komfort korzystania z tabletów z Androidem. Entertainment Space będzie skupiał w sobie wszystkie funkcje związane z rozrywką.

Nie jest tajemnicą, że przez lata tablety z Androidem często spotykały się z krytyką. Jednym z częstszych zarzutów pod ich adresem było to, że funkcjonalnie niczym nie różniły się od smartfonów i w większości nie wykorzystywały potencjału swoich dużych wyświetlaczy. Problem potęgował fakt, że Google wydawało się nie mieć pomysłu, co z tym problemem zrobić.

Entertainment Space - nowa funkcja dla tabletów z Androidem

Aż do teraz. Na swoim blogu gigant z Mountain View podzielił się swoimi planami, jak uczynić z tabletów mobilne centra rozrywki. Pomóc ma w tym Entertainment Space, czyli nowa funkcja, która już niedługo pojawi się na wybranych urządzeniach. Jest to hub zbierający w jednym miejscu funkcje związane z rozrywką.

Będzie się on dzielił na trzy sekcje: filmy, gry i książki. W każdej z nich znajdziemy odnośniki do wybranych aplikacji, a nawet bezpośredni dostęp do konkretnych treści, np. polecanych filmów czy przecenionych ebooków. Na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo podobnie do ekranu domowego w Android TV. Ciekawostką jest to, że z poziomu Entertainment Space będziemy mogli pograć w wersje demonstracyjne wybranych gier bez konieczności ich pobierania.

Czy Entertainment Space sprawi, że tablety z Androidem w końcu nabiorą sensu? (w każdym razie w oczach krytyków) Zobaczymy, ale wydaje się, że to krok w dobrą stronę. O tym, czy sama funkcja zdaje egzamin, jako pierwsi będą mogli przekonać się użytkownicy tabletów Walmart onn, na które nowy tryb trafi jeszcze w tym miesiącu. Niedługo później zawita on także na wybrane urządzenia Lenovo, Sharpa oraz innych marek.

Źródło zdjęć: Google

Źródło tekstu: Google, własne