Google ulepsza Androida. Oto 5 przydatnych nowości

Google ciągle pracuje nad ulepszaniem systemu Android, dodając do niego nowe funkcje lub rozwijając te już istniejące. Gigant ogłosił na swoim blogu 5 nowości, które mają pomóc użytkownikom smartfonów, tabletów i zegarków pracujących pod kontrolą oprogramowania firmy z Mountain View.

Chcesz zrobić więcej ze swoimi ulubionymi aplikacjami i funkcjami na Androida? Dzięki pięciu nowym aktualizacjom telefonów, tabletów i zegarków z Wear OS możesz korzystać z map offline bezpośrednio z nadgarstka, lepiej przygotować się na trzęsienia ziemi i nie tylko.

– czytamy na blogu firmy Google

5 nowych funkcji Androida

Jedną z kluczowych nowości na urządzeniach z Androidem jest udoskonalona funkcja TalkBack. Teraz ma ona wsparcie ze strony sztucznej inteligencji Gemini, dzięki czemu oferuje bardziej szczegółowe opisy audio obrazów. Dzięki temu osoby niewidome i słabowidzące zyskają lepszy dostęp do treści wizualnych w aplikacjach, wiadomościach czy mediach społecznościowych.

Kolejną funkcją jest znana już użytkownikom wybranych smartfonów Samsunga czy Google'a funkcja "Circle to Search" (zakreśl, by wyszukać). Pozwala ona teraz użytkownikom na szybkie wyszukiwanie muzyki, którą słyszą w danej chwili, bez konieczności opuszczania aktualnie używanej aplikacji. Wystarczy uruchomić funkcję, kliknąć ikonę z nutą, a a Android pomoże zidentyfikować piosenkę, która leci w tle.

Android wzbogaca także przeglądarkę Chrome o funkcję odczytywania tekstu na głos. Umożliwia to wygodne przeglądanie treści na stronach internetowych w różnych językach i z różnymi prędkościami odczytu. To świetne rozwiązanie dla osób, które wolą słuchać niż czytać lub chcą konsumować treści, gdy sami są w ruchu.

Ważnym aspektem nowych aktualizacji jest również rozszerzenie Systemu Ostrzeżeń Przed Trzęsieniami Ziemi na wszystkie stany USA oraz sześć terytoriów. Dzięki temu użytkownicy Androida będą mogli być lepiej przygotowani na ewentualne zagrożenia sejsmiczne, co może znacząco zwiększyć bezpieczeństwo w rejonach o podwyższonym ryzyku trzęsień ziemi.

Na koniec warto wspomnieć o funkcji map offline, dostępnej na zegarkach Wear OS. Pozwala ona na nawigację za pomocą smartwatcha bez dostępu do sieci, co może być idealnym rozwiązaniem dla osób podróżujących lub znajdujących się w miejscach z ograniczonym zasięgiem.

Android 15 nadchodzi

Te nowe funkcje są częścią szerszej aktualizacji Androida, która będzie dostępna na coraz większej liczbie urządzeń do końca tego roku. Nowości te pokazują, że Google nieustannie dąży do ulepszania doświadczeń użytkowników poprzez integrację najnowszych technologii i sztucznej inteligencji. Jednak to, na co teraz czeka część użytkowników urządzeń z Androidem, jest jego najnowsza wersja, oznaczona liczbą "15". Kod źródłowy finalnej wersji został już udostępniony, więc pozostaje czekać na wypuszczenie aktualizacji przez producentów smartfonów i tabletów.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Google