Osoba nieproszona nie dotknie ci smartfona. Te trzy nowe funkcje to załatwią

Po miesiącach testów na najbardziej narażonych rynkach, Google wreszcie uruchamia globalnie nowy pakiet antykradzieżowy dla telefonów z Androidem. Te trzy funkcje warto poznać.

Telefon automatycznie zabezpieczony przed złodziejem

Po owocnych testach w Brazylii, które ruszyły jeszcze w maju, firma Google rozpoczęła globalne udostępnianie pakietu trzech nowych funkcji Androida. Mowa o Theft Detection Lock (automatyczne wykrywanie złodzieja), Offline Device Lock (blokada urządzenia offline) oraz Remote Lock (zdalna blokada).

Google uruchamia wszystkie te funkcje stopniowo w poszczególnych krajach i na różnych urządzeniach, docelowo jednak będą one standardowym wyposażeniem wszystkich telefonów z Androidem. Użytkownicy telefonów z systemem Google'a zasypują właśnie redakcje doniesieniami o pojawieniu się nowości w Samsungach czy Motorolach.

Jak działa pakiet antykradzieżowy Google'a?

Przede wszystkim można mówić tutaj o pewnych krokach wyprzedzających. Theft Detection Lock wykorzystuje czujniki telefonu do wykrywania, kiedy urządzenie zostało skradzione, automatycznie blokując ekran. Brane są tutaj pod uwagę niestandardowe zachowania użytkownika, jak nagła zmiana położenia telefonu w przestrzeni i im podobne. W skrócie, telefon wyrwany z ręki natychmiast zabezpiecza dostęp do naszych plików.

Offline Device Lock to z kolei automatyczna blokada urządzenia, jeśli jest ono przez dłuższy czas offline. Nawet jeśli złodziej wpadnie na pomysł umieszczenia telefonu w skrzyni z ołowiu, na nic mu się to zda. Google na wszelki wypadek zabezpieczy telefon, gdy będzie on przebywał przez dłuższy czas poza zasięgiem sieci.

No i ostatnia z funkcji to Remote Lock, który pozwala zdalnie zablokować urządzenie na stronie android.com/lock, po prostej weryfikacji numeru telefonu.

Kradzież telefonu to dla większości z nas bardzo traumatyczne przeżycie, a jest to sytuacja tym bardziej bolesna, jeśli przebywamy aktualnie w obcym nam miejscu, szczególnie poza granicami naszego kraju. Garść porad na takie sytuacje znajdziecie w tym artykule.

