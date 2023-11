Piekło zamarzło. iPhone pozwoli po ludzku wysłać wiadomość

Firma Apple się ugięła i wprowadzi standard RCS do iPhone’ów kolejnej generacji. Co się stanie z iMessage?

Firma Apple dość zaskakująco ogłosiła, że przyjmie standard przesyłania wiadomości RCS (Rich Communication Services). Nowa funkcja ma być wprowadzona za pomocą aktualizacji oprogramowania w przyszłym roku i wprowadzi zestaw funkcji znanych z iMessage do wiadomości przesyłanych między użytkownikami iPhone'a i Androida.

Apple nie chciało RCS

Zamieszanie wokół obsługi wiadomości w standardzie RCS w telefonach Apple trwa blisko rok, odkąd Parlament Europejski zatwierdził akt o rynkach cyfrowych, wymuszając na dużych korporacjach technologicznych interoperacyjność usług – czyli pełną ich zgodność niezależnie od platformy. Takiej zgodności nie zapewniają wiadomości iMessage w ekosystemie Apple, których użytkownicy mogą się cieszyć szeregiem dodatkowych funkcji. Są one jednak niedostępne po wysłaniu wiadomości do użytkownika na Androidzie, który otrzymuje tylko zwykłego SMS-a. Rozwiązaniem jest RCS, następca SMS-ów.

Dotąd firma Apple odżegnywała się od wprowadzenia standardu RCS. Amerykańskiego giganta nie przekonał ani Parlament Europejski, ani Google i Samsung – firmy, które zaangażowały się ostatnio w promocję RCS i zachęcały Apple do wyboru tego standardu.

Niespodziewanie jednak producent iPhone’ów zmienił decyzję. Rzecznik Apple przesłał do redakcji 9to5Mac oświadczenie, w którym ujawnił, że RCS zadebiutuje w iOS w przyszłym roku:

W przyszłym roku dodamy obsługę RCS Universal Profile, standardu opublikowanego przez GSM Association. Wierzymy, że RCS Universal Profile zapewni lepszą interoperacyjność w porównaniu z SMS-ami lub MMS-ami. Będzie to działać równolegle z iMessage, który nadal będzie najlepszym i najbezpieczniejszym doświadczeniem przesyłania wiadomości dla użytkowników Apple

– przekazała firma Apple.

Choć firma Apple nie podała dokładnej daty wprowadzenia RCS, wskazuje, że nastąpi to „później w przyszłym roku”, czyli najprawdopodobniej równolegle z debiutem nowej wersji iOS i nowych iPhone’ów 16.

Dzięki tej decyzji użytkownicy smartfonów z jabłuszkiem nie stracą zalet iMessage, ale wymieniając się wiadomościami z użytkownikami Androida, będą mogli cieszyć się korzyściami RCS. Następca SMS-a zapewnia między innymi potwierdzenie odczytu, wyświetla wskaźnik podczas pisania wiadomości, daje też możliwość wysyłania wysokiej jakości obrazów i filmów, a do tego działa także przez Wi-Fi. Implementacja RCS w telefonach Apple pozwoli ponadto na udostępnianie innym osobom swojej lokalizacji w wiadomościach.

Apple przekonuje jednak, że iMessage jest lepszym rozwiązaniem, sugerując, że zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa, co nie jest już prawdą. Wprowadzenie RCS nie zakończy także kontrowersji kolorystycznych – wiadomości iMessage oznaczane są na niebiesko, a wiadomości wymieniane z użytkownikami Androida – są zielone. Tak będzie również w wiadomościach RCS. W Stanach Zjednoczonych to rozróżnienie wzbudza spory, bo kolor tła wiadomości sugeruje stan posiadania użytkownika. Choć z naszej perspektywy to absurd, dla amerykańskich nastolatków wysyłanie zielonych wiadomości jest oznaką niższego statusu społecznego.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: 9to5Mac