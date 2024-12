iPhone dostanie nową aplikację. Narzędzie czy zabawka?

Apple szykuje nową wersję systemu iOS, a wraz z nią wiele zmian. Jedną z nich jest nowa aplikacja.

System iOS 18.2 ma zostać wydany w drugim tygodniu grudnia 2024 na dniach. Zmian będzie sporo. Dostaniemy nowości w aplikacji Zdjęcia, w Znajdź, służącej do lokalizacji urządzeń, a także poprawki błędów. Na nowszych urządzeniach pojawi się tez nowa aplikacja. Do czego służy?

Co to jest Image Playground?

Właściwie nazwa już zdradza, z czym mamy do czynienia – to plac zabaw dla obrazków. Apple wykorzystuje tu moc sztucznej inteligencji Apple Intelligence, by umożliwić tworzenie własnych grafik.

W Image Playground można będzie podać opis słowny sceny, skorzystać ze zdjęć znajomych w bibliotece aplikacji Zdjęcia, a także dodawać do nich elementy sugerowane przez kuratorów Apple – motyw przewodni, kostiumy, akcesoria, tła itp. Można oczywiście uzyskać kilka wersji obrazka i wybrać najlepszą.

Gotowy obrazek może być stylizowany na szkic, ilustrację, a także zawierać animacje. To dwa podstawowe style, które udostępnia Apple i raczej nie mamy co liczyć na fotorealistyczne grafiki z tej apki. Myślę, że Apple nie chce dawać nam do dyspozycji narzędzia, którym można łatwo wygenerować fałszywe zdjęcie.

Co ważne, Image Playground nie ma limitu generowanych obrazów – można się bawić do woli. Cały proces odbywa się lokalnie na urządzeniu, bez udziału chmury Apple. Funkcje Image Playground zostaną dodane też do innych aplikacji, na czele z Apple Messages. Później trafi między innymi do pakietu biurowego Apple, a więc aplikacji Keynote, Pages, do Freeform itp. Apple udostępnia API, które pozwoli deweloperom aplikacji skorzystać możliwości tworzenia obrazków z pomocą SI.

Apple Intelligence rozwija pełnię możliwości tylko na najnowszych urządzeniach. By skorzystać z Image Playground, musisz mieć jeden z tych smartfonów: iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, lub iPhone 16 Pro Max. Jeśli apka nie przypadnie Ci do gustu, możesz ją odinstalować.

