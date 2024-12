YouTube zmienia aplikację na Android oraz iOS. Zauważyłeś nowość?

YouTube wprowadza kolejne zmiany w swojej aplikacji mobilnej na Androida oraz iOS. Tym razem nowość powinna spodobać się użytkownikom.

W październiku Google zapowiedział kilka zmian, które zostaną wprowadzone w aplikacji YouTube na Androida oraz iOS. Chociaż minęły od tego aż 2 miesiące, to wciąż nie wszystkie nowości zostały aktywowane. Jedna z nich zostaje włączona dopiero teraz, i chociaż jest to drobna modyfikacja, to powinna spodobać się użytkownikom.

YouTube z nowością w aplikacji mobilnej

W zeszłym miesiącu dolna belka w aplikacji YouTube'a na Androida oraz iOS doczekała się nowych ikon. Zmiana była minimalna, więc wielu użytkowników mogło jej nawet nie zauważyć. Teraz modyfikacji ponownie ulega dolna belka, która stała się lekko przezroczysta. Efekt nie jest powalający i nadal nie da się rozpoznać miniaturki pod spodem, ale nowy efekt może się podobać.

Aktualizacja została wprowadzona po stronie serwerowej, więc nie jest konieczne aktualizowanie aplikacji YouTube'a. Natomiast nie oznacza to, że nowość pojawi się w każdej wersji appki. Wymagane jest wydanie 19.47 na Androidzie oraz 19.49 na iOS. Pozostałe zmiany, które zostały wprowadzone wcześniej, to między innymi nowy mini-odtwarzacz, przeorganizowanie ustawień ogólnych, a także nowe ustawienia prędkości odtwarzania filmów.

Źródło zdjęć: PixieMe / Shutterstock.com

Źródło tekstu: 9to5Google