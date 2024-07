Zmiany w Androidzie. Tę funkcję obsłużysz jedną ręką

Google przygotowuje niewielką aktualizację interfejsu skanera kodów QR w systemie Android. Ma ona znacząco poprawić jego użyteczność. Nowy wygląd jest nie tylko atrakcyjniejszy, ale powinien też ułatwić korzystanie z aplikacji jedną ręką. Zmiany powinny wkrótce trafić do użytkowników.

Google zamierza zmienić wygląd skanera kodów QR w systemie Android, aby poprawić jego funkcjonalność. Przeniesienie przycisków latarki i opinii bliżej dolnej krawędzi ekranu ma sprawić, że nowy interfejs będzie bardziej przyjazny dla użytkowników, umożliwiając obsługę jedną ręką. Dodatkowo, nowe uruchomienie aplikacji będzie teraz wzbogacone o płynną animację.

Obecnie wbudowany skaner kodów QR w Androidzie ma trzy przyciski na górze ekranu. Są to przyciski do zamykania skanera (w lewym górnym rogu) oraz do włączania latarki i wysyłania opinii do firmy Google (w prawym górnym rogu). Pod kwadratowym wizjerem znajduje się przycisk "Zeskanuj ze zdjęcia", który pozwala na skanowanie kodów QR z zapisanych zdjęć.

W zaktualizowanym interfejsie Google łączy przyciski latarki i opinii w nowy, podłużny przycisk umieszczony bliżej dolnej krawędzi ekranu. Zawiera on również przycisk "Zeskanuj ze zdjęcia". Ta zmiana sprawia ma sprawić, że przyciski będą łatwiej dostępne kciukiem. To z kolei ułatwi korzystanie z tego narzędzia za pomocą jednej ręki.

Skaner QR: obecny wygląd (po lewej) i nowy wygląd (po prawej)

Analiza pliku APK pozwala przewidzieć przyszłe funkcje na podstawie kodu, który jest w trakcie opracowywania. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie przewidywane funkcje muszą ostatecznie trafić do publicznej wersji. Nie jest jednak wykluczone, ze tym razem tak się właśnie stanie, i to już niedługo. Nowy wygląd został zauważony w najnowszej wersji beta Google Play Services (wersja 24.28.30), jednak nie jest on jeszcze dostępny dla użytkowników. Google prawdopodobnie udostępni go w jednej z przyszłych aktualizacji.

Źródło zdjęć: Marian Szuttiak / Telepolis.pl, Android Authority

Źródło tekstu: Android Authority