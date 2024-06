Przełomowa zmiana w SMS-ach. Czekaliśmy na to od 30 lat

Google zaprezentował 7 nowych funkcji Androida, które poprawią twoje codzienne życie. To kontynuacja długiej serii nowości zapowiadanych podczas majowej konferencji giganta.

1. Edytowanie wiadomości po ich wysłaniu

Dzięki Google Messages możesz pożegnać się z błędami w wiadomościach. Teraz możesz edytować wiadomości po ich wysłaniu. Wystarczy, że dotkniesz i przytrzymasz wysłaną wiadomość RCS, aby poprawić literówki, dodać brakujące słowa lub wyjaśnić, co miałeś na myśli. Na swoje poprawki masz czas do 15 minut po wysłaniu wiadomości, potem wiadomość jest już niemożliwa do edycji.

2. Łatwe udostępnianie hotspotów i przełączanie między urządzeniami podczas wideorozmów

Już wkrótce, dzięki funkcji instant hotspot, będziesz mógł skorzystać z hotspota telefonu na tablecie z Androidem czy Chromebooku jednym kliknięciem, bez konieczności podawania hasła. Mało tego, jeśli podczas rozmowy na Google Meet będziesz musiał zmienić urządzenie, wystarczy, że dotkniesz ikony Cast, aby płynnie przełączyć się między telefonem, tabletem lub przeglądarką internetową.

3. Nowe kombinacje Emoji Kitchen na sezon festiwalowy 🪩

Wkrótce pojawią się nowe kombinacje naklejek Emoji Kitchen. Przygotuj się na sezon festiwalowy, miksując swoje ulubione emoji, takie jak kula dyskotekowa i słuchawki 🪩+🎧, i udostępniaj je znajomym za pomocą Gboard.

4. Kontrola urządzeń Google Home z ekranu głównego

Teraz możesz dodać widget Google Home Favorites do ekranu głównego telefonu, aby zarządzać najczęściej używanymi sprzętami smart bez wchodzenia do aplikacji. Użyj go, aby sprawdzić temperaturę w pokoju lub wyłączyć światła jednym dotknięciem. Widget jest dostępny dla każdego, kto zapisze się do Public Preview systemu Android.

5. Zarządzanie ulubionymi urządzeniami za pomocą zegarka z Wear OS

Dostosuj swój smartwatch z Wear OS, dodając na ekran kafelek Google Home Favorites i funkcję specjalną (dodatkową funkcję lub skrót na tarczy zegarka), aby szybko przeglądać i kontrolować urządzenia smart home. Otwórz drzwi, przyciemnij światła lub zmień temperaturę przed powrotem do domu jednym dotknięciem na nadgarstku.

6. Więcej możliwości płatności z Google Wallet na zegarku Wear OS

Teraz masz więcej sposobów płacenia z nadgarstka. Jeśli jesteś w USA lub Niemczech, możesz teraz dokonywać bezpiecznych płatności za pomocą PayPal w Google Wallet na zegarku Wear OS. Płać za poranną kawę i inne codzienne zakupy bez konieczności wyciągania telefonu z kieszeni.

7. Cyfrowy klucz do samochodu — dostępny w większej liczbie pojazdów

Cyfrowy klucz do samochodu jest teraz dostępny w wybranych modelach MINI, a wkrótce pojawi się również w wybranych pojazdach Mercedes-Benz i Polestar. Będziesz mógł zamknąć, otworzyć i uruchomić samochód za pomocą telefonu, a także bezpiecznie udostępniać cyfrowy klucz rodzinie i znajomym.

Nowe funkcje trafią do użytkowników objętych aktualizacją telefonów falami, a ich dostępność może być ograniczona terytorialnie.

Źródło zdjęć: Google

Źródło tekstu: Google