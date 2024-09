Android 16 uwolni cię od nadmiaru powiadomień. Google w końcu się ogarnął

Choć Android 15 w swej finalnej wersji nie trafił jeszcze nawet do smartfonów Pixel, system jest nieustannie rozwijany z myślą o kolejnych aktualizacjach na przyszłość. W rozwojowej wersji Android 15 QPR1 Beta 2 dla telefonów Google Pixel została dostrzeżona nowa funkcja, która docelowo ma zadebiutować dopiero w Androidzie 16.

Chodzi o synchronizację stanu powiadomień między kilkoma urządzeniami tego samego użytkownika. Dla posiadaczy jednego smartfonu z Androidem nie będzie to znaczącym ułatwieniem, ale wiele osób używa jednocześnie dwóch telefonów, a do tego także tablety. Obecnie, jeżeli na smartfonie pojawi się powiadomienie z jakiejś aplikacji (Gmail, Facebook, Instagram itd.), to przesunięciem palcem zamyka je tylko na jednym urządzeniu, ale na drugim – telefonie czy tablecie – wciąż będą widoczne. Gdy takich dymków nazbiera się więcej, robi się bałagan, łatwo też przeoczyć istotne powiadomienie podczas masowego usuwania.

Nowa funkcja ma eliminować ten problem. Urządzenia z Androidem zalogowane do tego samego konta będą synchronizowały stan powiadomień. Usunięcie okienka na pierwszym z telefonów zamknie powiadomienia na wszystkich innych urządzeniach.

Z pierwszej wersji tej funkcji wynika, że trzeba będzie ją aktywować ręcznie, zaznaczają opcję „synchronizuj na różnych urządzeniach” w menu Ustawienia > Powiadomienia. Portal Android Authority, który odkrył i opisał tę nowość, podaje, że rozwiązanie będzie dostępne dla wszystkich smartfonów z Androidem i zostanie udostępniona w kodzie AOSP, a nie ograniczy się tylko do serii smartfonów Google Pixel, co ma miejsce w niektórych przypadkach.

Google is working on a cross-device sync feature in the latest Android 15 QPR1 beta update, allowing users to dismiss notifications across all devices with a single swipe. This feature is expected to officially debut in Android 16. 😍



