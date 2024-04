Trik z ekranem. Banalne, a smartfon zyska drugi oddech

Android 15 przyniesie nowe usprawnienie dotyczące czasu wygaszania ekranu. Urządzenie będzie samo rozpoznawać, że użytkownik z niego nie korzysta i od razu wyłączy wyświetlacz.

Każdy smartfon z Androidem ma funkcję automatycznego wyłączania ekranu, gdzie użytkownik wskazuje czas działania wyświetlacza. Domyślna wartość to 30 sekund, ale można to zmienić na minutę, dwie czy nawet pięć. Wielu producentów dodało też do tego własne, adaptacyjne rozwiązania, które wydłużają aktywność wyświetlacza tak długo, jak użytkownik korzysta z telefonu czy tabletu – na przykład czyta artykuł w internecie.

Nowa funkcja dostrzeżona w Androidzie 15 Developer Preview 2 będzie działać w drugą stronę. Adaptive Timeout, czyli adaptacyjne wyłączanie, wygasi ekran, a po chwili zablokuje urządzenie, gdy użytkownik odłoży je przed określonym czasem. Dzięki temu wydłuży się czas pracy smartfonu lub tabletu, a jednocześnie poufne dane użytkownika będą lepiej chronione – niepowołana osoba nie zdąży przechwycić włączonego urządzenia przez zablokowaniem.

Dostrzeżona w kodzie Androida 15 DP2 nowa funkcja „Adaptive timeout” ma opis „Automatycznie wyłącza ekran wcześniej, jeśli nie korzystasz z urządzenia”.

Jak ma to dokładnie działać? Załóżmy, że smartfon ma ustawione wygaszanie ekranu na 1 minutę. Użytkownik włączy urządzenie i odłoży je na stół po 20 sekundach. Standardowo wyświetlacz pozostawałby aktywny jeszcze przez 40 sekund, jednak funkcja Adaptive Timeout wyłączy ekran od razu, gdy system wykryje, że nikt nie korzysta ze smartfonu. Android 15 ma do tego wykorzystywać przednią kamerę oraz czujniki urządzenia, analogicznie jak ma to miejsce w adaptacyjnym podtrzymaniu włączenia.

Oczywiście w przypadku telefonów, w których automatyczne wyłączanie ekranu ustawione jest na 15 czy 30 sekund, nowa funkcja niewiele wniesie, ale ma to sens tam, gdzie użytkownik wybrał w opcjach dłuższe czasy, czyli minutę, dwie czy pięć – na przykład w tablecie, gdzie większy ekran mieści więcej treści, więc nie ma potrzeby częstego przewijania i dotykania ekranu.

