Słowa Zuckerberga wywołały poruszenie: "Budzę się i walczę z ludźmi"

Mark Zuckerberg w podcaście "This Past Weekend", który prowadzi komik Theo Von, powiedział, że "Budzi się i walczy z ludźmi". Słowa te oczywiście wywołały salwy śmiechu, ale też i niemałe poruszenie, bowiem dyrektor Meta wypowiadając je był bardzo poważny. Zaraz potem wyjaśnił, że każdy dzień zaczyna od dwóch godzin jiu-jitsu. Dopiero potem udaje się do biura.

Ale to nie jedyny poranny zwyczaj dyrektora Meta. Zapytany, czy pije kawę, odpowiedział:

Mark Zuckerberg jest od dawna kimś więcej niż tylko współzałożycielem Facebooka. To wieloletni dyrektor Meta, który wyrósł na potentata technologicznego z dużymi inwestycjami w zakresie VR i AI.

Praktykowanie sztuk walki, szczególnie jiu-jitsu, nie tylko jest świetnym sposobem na redukcję stresu, ale także pozwala mu na bycie bliżej zwykłych ludzi. Co ciekawe, podczas premiery Threads Meta, ze strony Elona Muska padła nawet propozycja, aby zorganizować walkę w rzymskim Koloseum. Ale wyglada na to, że był to jedynie żart ze strony miliardera.