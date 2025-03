Duża wpadka x-kom. "Pukałem na nim swoją narzeczoną"

Dzisiejszym postem wywołaliśmy burzę, co nie do końca było naszą intencją. Zaprezentowane opinie znajdują się na stronie naszego produktu i pochodzą od prawdziwych Klientów. Ich duża popularność i zarazem kuriozalność popchnęła nas w stronę tego posta - jednak po Waszych reakcjach widzimy, że nie był on na miejscu i dlatego podjęliśmy decyzję o usunięciu tego wpisu. Przepraszamy. Trzynasty wypadł w czwartek, ale dla nas był to piątek trzynastego.

czytamy w oświadczeniu x-kom.