Żabka chce, by klienci płacili jej abonament. Oto kolejny

Żabka szykuje nowość w swojej ofercie. Chodzi o miesięczny abonament na jedzenie.

Żabka już od zeszłego roku ma w swojej ofercie abonament na kawę, czyli Kawonament. Chętni klienci mogą zapłacić 49,99 zł miesięcznie, aby mieć możliwość wypicia jednej kawy dziennie z oferty sklepu.

Sieć twierdzi, że z takiej możliwości korzysta coraz więcej osób, przede wszystkim w przedziale od 25 do 34 lat. Nie ma czemu się dziwić, w końcu daje to cenę zaledwie 1,61 za kubek napoju.

Jednak na tym Żabka nie ma zamiaru kończyć. Sklep szykuje nowe subskrypcje, które wkrótce wzbogacą ofertę sieci — informuje serwis Wiadomości Handlowe.

Żabka z abonamentem na jedzenie

Adam Manikowski, dyrektor zarządzający Żabka Polska, zdradził, że sieć pracuje nad kolejnymi subskrypcjami, które będą dostępne obok Kawonamentu. Ma to być między innymi oferta z jedzeniem, chociaż nie znamy żadnych szczegółów. Prawdopodobnie chodzi o dania, które na co dzień są dostępne w ofercie sklepów, w tym między innymi ciepłe hot-dogi czy panini.

Rzecz w tym, że na jedzeniu prawdopodobnie się nie skończy. Żabka ma myśleć także o innych abonamentach, ale znowu szczegóły są, póki co, owiane tajemnicą. Nie wiemy też, kiedy miałaby wystartować ewentualna subskrypcja na jedzenie, co dokładnie zaoferuje i jaka będzie jej cena. Nie zmienia to faktu, że może to być ciekawa oferta dla osób, które codziennie mijają Żabkę, np. w drodze do pracy.

Warto też przypomnieć, że Żabka pracuje nad nowym formatem sklepów Żabka Drive, w których zakupy robilibyśmy bez wysiadania z samochodu.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: WiadomościHandlowe.pl