Wojna na Ukrainie 2022. RCB ostrzega Polaków

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed fałszywymi informacjami, które nasiliły się w związku z wybuchem wojny na Ukrainie.

Wybuchła wojna na Ukrainie. Rosja zaatakowała naszego wschodniego sąsiada. To niezaprzeczalne fakty. Jednak wojna to nie tylko czołgi, samoloty i żołnierze. Dzisiaj to też cyberwojna i dezinformacje. Przed tymi ostatnimi ostrzega nas Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Rosyjska propaganda przeciw Ukrainie

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega przed rosnącą dezinformacją, za którą stoi rosyjska machina propagandowa. Narracja antyukraińska i prorosyjska jest częścią działań wojennych. RCB wymienia główne, fałszywe linie narracji, które nasiliły się w ostatnich dniach. To przede wszystkim:

Ukraina destabilizuje sytuację w Donbasie Wojska Ukrainy ściągnęły nad granice zakazane uzbrojenie, z którego ostrzeliwują cywilów. Rosyjskie Siły Zbrojne mają zapewnić pokój w tzw. republikach separatystycznych i chronić ludność cywilną. W wyniku ataków dywersji ze strony ukraińskiej ofiarę ponoszą cywile. Ukraina próbuje dokonać aktów dywersji na terytorium Federacji Rosyjskiej. Wojska Ukrainy ostrzeliwują przygraniczną infrastrukturę i posterunki SG FSB.

Wszystkie powyższe informacje to fake newsy, szerzone przez prorosyjskich trolli, których jedynym celem jest dezinformacja. W najbliższych dnia musimy być szczególnie ostrożni na to, co czytamy w sieci. Nie dajcie się nabrać na fałszywe informacje. Sprawdzajcie źródła. Nie wierzcie we wszystko, co piszą fake'owe profile na Facebooku, Twitterze i w innych serwisach społecznościowych.

