Samsung pozwany przez klientkę. Chodzi o zbyt wysoką temperaturę

Laptopy potrafią się grzać. To jasne. Ale niejaka Haley Williams z New Jersey dowodzi, że akurat w jej przypadku normy zostają znacząco przekroczone.

Stany Zjednoczone to kraj, w którym pozwać można dosłownie każdego i za wszystko, o ile tylko ma się dostatecznie skutecznych pracowników po swej stronie. Nie powinno więc dziwić, że sąd federalny w New Jersey rozpatrzy właśnie kolejny pozew, mogący w naszych, europejskich realiach uchodzić za osobliwy.

Powódka Haley Williams usiłuje dowieść, że użytkowane przez nią laptopy marki Samsung nagrzewają się w ponadnormatywny sposób. Południowokoreańska firma tymczasem, mimo świadomości wady, zdaniem kobiety zamiata temat pod dywan i nie próbuje znaleźć rozwiązania.

Przedmiotem sporu są modele Galaxy Book, Galaxy Book Pro oraz Galaxy Book Pro 360. Wszystkie z 2021 roku. Jak przekonuje Williams, każdy jeden egzemplarz tych laptopów, z którym miała do czynienia, emituje stanowczo zbyt duże ilości ciepła. Przy czym dzieje się to ponoć nawet w trakcie podstawowych prac biurowych, gdy sprzęt nie jest obciążony.

W treści pozwu znajdziemy m.in. zarzut, że „Samsung pominął ujawnienie istotnych informacji”, w związku z czym powódka wnosi o rozprawę z ławą przysięgłych i rekompensatę finansową. Zarzuca również m.in. naruszenie ogólnego prawa biznesowego oraz kodeksu handlowego, zachęcając innych konsumentów do włączenia się w pozew zbiorowy przeciwko firmie.

Samsung od lat wiedział o niebezpieczeństwie stwarzanym przez swoje laptopy. Jednak firma Samsung nie ujawniła swojej wiedzy na temat defektu przegrzania ani nie podjęła żadnych innych działań w celu naprawienia problemu

– czytamy we wstępie dokumentu.

Co ciekawe, bardzo podobny pozew został złożony w USA w 2021 roku. Wtedy grupa użytkowników zarzucała Samsungowi, że zataił wady laptopów z serii Chromebook Plus 2-w-1. Wprawdzie chodziło nie o układ chłodzenia, lecz jakość zawiasów i pękające ekrany, ale to nie ma większego znaczenia. Sprawa ciągnie się do dzisiaj.

Źródło zdjęć: Cineberg / Shutterstock

Źródło tekstu: SamMobile, oprac. własne