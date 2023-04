Policja przyjdzie z psami. Elektronicznymi

Nowy Jork ponownie będzie chroniony przez psy-roboty. Burmistrz, mimo licznych obiekcji, zezwala na użycie maszyn w uzasadnionych przypadkach.

Pies-robot należący do policji nowojorskiej, o nietypowej nazwie „Digidog”, powraca do wykonywania zadań specjalnych. Pomimo jego krytyki i obaw pojawiających się po jego pojawieniu w 2021 r., burmistrz miasta Nowy Jork, Eric Adams, ogłosił, że nowojorska policja ponownie może go używać.

Maszyna, która została ponownie wprowadzona do służby, jest w istocie rzeczy robotem Spot o psim wyglądzie, zaprojektowanym przez Boston Dynamics. Waży on 32,5 kg i posiada czujniki, które pozwalają mu omijać przeszkody i rejestrować obraz w zakresie 360 stopni. Maszyny mogą też wykonywać wiele zaprogramowanych zadań.

Zadania policyjnego psa - robota

Robot może pomóc stróżom prawa w wielu trudnych sprawach i podczas akcji w potencjalnie niebezpiecznych środowiskach, umożliwiając uniknięcie narażania funkcjonariuszy na niebezpieczeństwo. Głównym zadaniem robota jest wspieranie policji w uwalnianiu zakładników oraz akcjach antyterrorystycznych.

Wprowadzenie maszyny wywołało konsternację obrońców wolności obywatelskich, którzy oskarżali robota o łamanie prywatności ludzi i inwigilację. Robot zostały chwilowo wycofany, aby uspokoić nastroje społeczne, przez ówczesnego burmistrza Billa de Blasio. Zerwał on wtedy umowę, która kosztowała miasto około 94 000 dolarów.

Drogie, ale skuteczne urządzenia policji

Nowy burmistrz Eric Adams opowiada się jednak za wprowadzaniem technologii, która, jak twierdzi, i tak otacza nas na co dzień. Wskazuje też, że strach przed nią przynosi tylko straty i powoduje marnowanie jej potencjału. Bezpieczeństwo, jak wskazywał podczas wyborów, stanowi dla niego priorytet. Dlatego też zamierza zezwolić policji na wykorzystanie wszystkich rozwiązań, które mogą wspomóc jej działania i skuteczność.

Policja z Nowego Yorku planuje zakup dwóch analogicznych robotów za kwotę 750 000 dolarów, czyli ponad 3 000 000 zł. Niemniej funkcjonariusze obiecują używać maszyn jedynie w naprawdę koniecznych i niebezpiecznych przypadkach. Sam burmistrz z kolei deklaruje, że roboty nie będą zagrażać wolności oraz prywatności uczciwych mieszkańców Nowego Jorku.

