Tunel między Europą a USA? Czy to realne?

Brzmi absurdalnie? A jednak, pojawiły się plany budowy niesamowitego tunelu, który połączyłby Wielką Brytanię i Amerykę. Miałby długość 4989 kilometrów oraz kosztowałby 15,6 biliona funtów.

Powstał megaprojekt tunelu

Tunel miałby przebiegać pod Oceanem Atlantyckim, a pociągi miałyby w nim poruszać się z zawrotną prędkością - oprócz samego projektu, nie ma jednak jeszcze żadnych poważniejszych konkretów w tym temacie.

Proponowany projekt miałby zbliżyć Wielką Brytanię i Amerykę za pomocą gigantycznego tunelu i kosztowałby równie oszałamiającą kwotę - 15,6 biliona funtów. I to jest ten powód, który nakazuje nam wątpić w realizację tego projektu. Pomysł budowy transatlantyckiego tunelu nie jest nowy i zrodził się już przeszło sto lat temu. Ma on być dokładnie tym, co sugeruje jego nazwa: Tunel pod Oceanem Atlantyckim, łączący Wielką Brytanię i Amerykę Północną. Będzie się rozciągał 4989 kilometrów pod oceanem. Dla porównania - kanał La Manche między Francją a Anglią pod wodą ma zaledwie 37,8 km.

The ridiculous $18 trillion plan for an incredible 3,100 mile tunnel between UK and US 🇬🇧🚄🇺🇸https://t.co/GtBG97SaL0#TranslanticTunnel #AtlanticOcean pic.twitter.com/81A2B85zOj — ExpressUSNews (@ExpressUSNews) July 8, 2024

W jaki sposób tunel będzie działał?

Przedstawiono szereg pomysłów na to, w jaki sposób mógłby działać tunel pod wodą. Niektórzy sugerowali, że musiałby przebiegać w całości pod dnem morskim, jako rura, lub kombinacja rozwiązań. Inny pomysł zakłada że tunel będzie się składał z dziesiątek tysięcy prefabrykowanych sekcji i kabli i będzie tunelem pływającym. Zgoda póki co jest co do jednego, tunel miałby być przeznaczony dla pociągów, nie dla pojazdów. Taka podróż trwałaby prawdopodobnie kilka dni i wymagała odpowiedniej infrastruktury. Jeden z pomysłów zakłada, że zostanie wykorzystany pociąg Vactrain, typ pociągu magnetycznego, poruszającego się w warunkach zbliżonych do próżni. Teoretycznie taki pociąg byłby w stanie osiągnąć prędkość 8 tysięcy km/h.

Obecne pomysły są jeszcze raczej niemożliwe do zrealizowania przy obecnej technologii, ale potrzeba matką wynalazku. Pomysłów jest wiele, przyjdzie czas i na realizację.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Alena Charykova / Shutterstock.com

Źródło tekstu: express.co.uk