Młodzi nie lubią wcale tej platformy. Dane nie pozostawiają złudzeń

Okazuje się, że Elon Musk nie bardzo radzi sobie ze zjednywaniem sympatii amerykańskich nastolatków. Przynajmniej jeśli chodzi o platformę X. Okazało się, że młodzi ludzie nie są wcale nią zainteresowani. Za to inne platformy coraz bardziej przyciągają ich uwagę.

Wyniki ankiety pokazały, że młodzi nie lubią X

Paw Research Center przeprowadziło całkiem interesującą ankietę wśród amerykańskich nastolatków, a jej tematem były media społecznościowe i technologia. Zaledwie 17 procent ankietowanych przyznało, że korzysta z aplikacji społecznościowej, należącej do Elona Muska. To spadek aż o 6 procent, w porównaniu z rokiem 2022. Miliarder kupił Twittera, którego przemianował na X, w 2022 roku. To nie znaczy, że odchodzą oni od korzystania z tego typu platform w ogóle. Dzieje się wręcz przeciwnie. Coraz więcej młodych osób zaczyna swoją przygodę z Instagramem, Facebookiem oraz WhatsApp'em.

Wniosek z ankiety jest jeden - amerykańskie nastolatki po prostu nie lubią platformy X. Do tego stopnia, że jest on jednym z najrzadziej używanych głównych serwisów społecznościowych. Zaraz za nim znajdują się jedynie Reddit oraz Threads.

Ankieta została przeprowadzona wśród około 1400 nastolatków we wrześniu i październiku 2024.

Nastolatki upodobały sobie inne media społecznościowe?

Inne portale społecznościowe także odnotowały spadki popularności wśród nastolatków. Ale mimo tych spadków, to najwięcej młodych przyciągnął YouTube (mimo, że odsetek spadł z 95% do 90%), na drugim miejscu znalazł się TikTok, z którego korzystało 63 procent respondentów. Snapchat odnotował 55 procent użytkowników, a Instagram 61 procent. Z aplikacji Threads, którą Meta uruchomiła w 2023 roku, korzystało 6 procent nastolatków.

Według badań, odsetek nastolatków korzystających z aplikacji należących do Meta, wzrósł z 17 procent z 2022 roku, do 23 procent w tym roku. Wyprzedził X.

Źródło zdjęć: Tatiana Buzmakova / Shutterstock.com

Źródło tekstu: businessinsider.com