Losowanie Ligi Mistrzów wspomagane AI. UEFA się nie boi

UEFA ma w najbliższym losowaniu Ligi Mistrzów wykorzystać sztuczną inteligencję. Jej zdaniem nie ma ryzyka związanego z cyberatakami.

Według organizacji, po tym jak rozgrywki zmieniły formułę fazy grupowej na bardziej skomplikowaną, wykorzystanie algorytmów AI do losowania, zdecydowanie ułatwi cały proces. Jednocześnie, UEFA zapewnia, że nie widzi ryzyka, związanego z bezpieczeństwem losowania i potencjalnymi cyberatakami.

Liga Mistrzów - faza grupowa

W ostatnich latach, faza grupowa Ligi Mistrzów odbywała się w 8 grupach. W każdej grupie grały po cztery zespoły w systemie: mecz i rewanż. Taki zestaw był bardzo łatwy do manualnego losowania. Podobnie zresztą odbywa się rywalizacja na turniejach Mistrzostw Świata czy Europy (zmienia się tylko liczba grup). Poprzednie losowania polegały na wyborze kulek z 4 koszyków przygotowanych na podstawie rankingu UEFA.

Od tego sezonu organizacja wprowadziła jednak rewolucyjne zmiany. Zamiast 32 zespołów w fazie grupowej Ligi Mistrzów zobaczymy aż 36 drużyn. Jednocześnie zrezygnowano z podziału na grupy a wszystkie zespoły stworzą jedną tabelę ligową. Zespoły rozegrają po osiem spotkań z różnymi przeciwnikami. I właśnie do ustalenia terminarza rywalizacji dla poszczególnych zespołów, UEFA zamierza wykorzystać sztuczną inteligencję.

AI przeprowadzi losowanie

Algorytm, który dokona losowania został stworzony przez zewnętrzną firmę AE Live, pod nadzorem niezależnego audytora Ernst & Young.

Zrobiliśmy wszystko co możliwe, aby losowanie było bezpieczne. Przenalizowaliśmy wszelkie możliwe zagrożenia i dostosowaliśmy system tak, aby był na nie odporny.

- zapewnia przedstawiciel AE Live, David Gill.

Losowanie nowej edycji Ligi Mistrzów odbędzie się już dziś. Zespoły rozpoczną rywalizację we wrześniu, a faza grupowa potrwa do stycznia. Najlepsza ósemka awansuje do kolejnej rundy, z kolei zespoły z miejsc 9-24 rozegrają dodatkową rundę pucharową w systemie mecz i rewanż. Podobny system rozgrywek UEFA zastosuje także w przypadku Ligi Europy i Ligi Konferencji.

