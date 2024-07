Ten sprzęt znów jest mega modny. Dzięki hasztagowi

Okazuje się, że TikTok nie jest wcale taki zły. Za pomocą jednego hasztaga, może zachęcić do czytelnictwa dużą grupę osób. A czytanie to forma kultury i to tej z wyższej półki.

Kindle znów w trendzie

Kindle wydawało się ostatnio nieco zapomnianym urządzeniem. Niegdyś obiekt marzeń, dziś wyparty przez podcasty i tablety z atrakcyjniejszym interfejsem. W ostatnim czasie jednak, zanotowano spory wzrost sprzedaży tego urządzenia. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że nabywcami są osoby młode, będące użytkownikami TikToka, który właściwie rzadko kojarzy się z czymś wartościowym. Raczej głośno jest o jego negatywnym wpływie na młodzież. Tymaczasem, wzrost zainteresowania czytnikiem oraz czytaniem jest efektem pewnej popularnej akcji na TikToku.

TikTok napędza czytelnictwo

Popularny hasztag napędził sprzedaż. Wall Street Journal podał, że sprzedaż Kindle w ciągu dwóch ostatnich lat, wzrosła o conajmniej 10%. i nic nie wskazuje na to, aby miało się coś zmienić w 2024 roku. Wszystko to jest następstwem akcji #BookTok oraz #BookTokMadeMyBuylt. Użytkownicy TikToka nie tylko rzucili się kupować czytniki, ale także sięgają po książki promowane na platformie Amazona. Wiadomo, lepsze to niż biegać do biblioteki po papierowe wydania. Lepiej być nie mogło. Amazon może zacierać ręce z radości. Trzeba przyznać, że ceny subskrypcji są dość opłacalne. Miesięczny koszt dostępu do 4 milionów pozycji książkowych to zaledwie 49 złotych.

Posługujący się hasztagiem, czują przynależność do pewnej grupy społecznej. Posiadanie Kindle oraz czytanie książek uprawnia ich do głosu w dyskusji na #BookToku. Rośnie presiż użytkownika, bo jednak czytanie, to forma kultury i to wysokiej.

