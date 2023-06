Paczkomaty to już przeżytek? InPost odpala coś lepszego

Pierwsze Paczkomaty Pro pojawiły się w Warszawie. Zadziwiają nie tylko swoim wyglądem, ale i zasadami działania.

Wszyscy znają paczkomaty z szufladkami przeznaczonymi do nadawania i odbierania paczek. Teraz jednak pojawi się coś zupełnie nowego. InPost postawił bowiem Paczkomaty Pro, nowocześniejszą i ulepszoną wersję klasycznej maszyny przesyłkowej.

Paczkomaty Pro zapowiedziane zostały w maju tego roku. Wtedy jednak InPost nie zdradził czym dokładnie będzie wersja Pro, pozostawiając to domysłom użytkowników. Zdradził jedynie, że będzie to całkiem inna maszyna, ułatwiająca odbiór paczek użytkownikowi.

Paczkomaty w sklepie alkoholowym

Nowe Paczkomaty pojawiły się właśnie w punktach Duży Ben, sieci marketów alkoholowych należących do grupy Eurocash. W miejscach tych kupić można nie tylko wina czy piwa, ale tez przekąski, napoje, akcesoria do serwowania trunków, a także jak deklarują miksery do tworzenia drinków. Sieć powstała, by uzupełnić niszę rynkową o miejsca oferujące nie tylko sam alkohol, ale też wszystko co jest potrzebne do jego podawania i spożywania, jak tłumaczą właściciele.

W tych właśnie sklepach postawiono teraz Paczkomaty Pro, dedykowane dla miejsc o niewielkiej przestrzeni użytkowej. Wyglądem przypominają one białą zabudowę kuchenną z jednym podświetlanym okienkiem i ekranem. To właśnie przez ten otwór możliwy będzie odbiór przesyłek, bez konieczności szukania odpowiedniej przegródki. Wystarczy wpisać numer przesyłki, a urządzenie samo przetransportuje ją do okienka. W momencie, gdy paczka okaże się za duża lub za ciężka, przesyłkę poda nam sprzedawca.

InPost postawił już 100 Paczkomatów w sieci marketów alkoholowych. Urządzenia produkowane są przez firmę Retail Robotics. Są one umieszczone wewnątrz lokalu i działają w godzinach jego otwarcia. Do końca roku maszyny do odbierania paczek pojawić się mają w każdym sklepie, czyli 430 punktach w całej Polsce.

