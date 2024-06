Firma Dell ma spory kłopot. Nie tego się spodziewała

Gigant technologiczny ma nie lada kłopot. Nie jest w stanie w żaden sposób zmusić pracowników do powrotu do biur. Ponad połowa odmówiła propozycji, mimo obostrzeń.

Pracownicy nie chcą wracać do biura

Jak wynika z najnowszego raportu firmy Dell, pracownicy nie bardzo chcą wracać do biur z pracy zdalnej. Nie kusi ich ani możliowość przyszłego awansu, ani nic innego. Kto raz posmakował zalet pracy zdalnej i się w niej odnalazł, nie chce niczego zmieniać.

Praca zdalna w sektorze IT to normalność

Praca zdalna w sektorach branży IT jest wyjątkowo popularna do dziś. Wiele firm zaakceptowało ten stan i pozwala pracownikom dalej realizować cele w tej formie. Z drugiej strony, pojawił się silny trend powracania w pełni do biur. Według raportu Della, aż połowa pracowników odmówiła powrotu do budynku biurowego. Do decyzji nie zniechęciły ich nawet nałożone obostrzenia. Pracownicy zdalni bowiem nie mają możliwości ubiegania się o awans, a pracownicy hybrydowi muszą pojawiać się w biurze conajmniej 39 dni na kwartał.

