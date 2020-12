Windows Vista: Remastered Edition - to by mogło być coś!

Windows Vista to system Microsoftu, który nie cieszył się dużym uznaniem i po dziś dzień uchodzi za jeden z najgorszych produktów z rodziny. Ale gdyby wyglądał nieco inaczej... Czy byłby hit?

Ludzie często widzą systemy Microsoftu jako naprzemiennie "dobre" i "złe". I tak mamy Windows 95 (zły), Windows 98 (dobry), Windows Me (zły), Windows XP (dobry), Windows Vista (zły), Windows 7 (dobry), Windows 10 (zły). Niektórzy użytkownicy rozważają czasem, co by było, gdyby Microsoft wprowadził do niektórych inne rozwiązania niż te, które znamy? Tak właśnie zrobił Addy Arapi (znany z koncepcji systemu... Windows 21 oraz Windows 8 Remastered) i zaprezentował światu podrasowaną wersję Windows Vista, czyli Windows Vista Remastered Edition.

Choć system ten to obecnie historia, koncepcja pokazuje unowocześnienia oraz połączenie istniejących funkcji ze znanymi z późniejszych Windowsów, jak choćby Centrum Akcji. Ponadto design Aero został zmieniony na Aero 2.0. Całość prezentuje się w taki oto sposób:

No i jak się podoba? Oczywiście to tylko koncepcja, którą Arapi stworzył podczas przymusowej kwarantanny i nie dotyczy mechanizmów działania systemu, a samego jego wyglądu. Mimo wszystko warto popatrzeć, co Microsoft mógłby zaprezentować. Póki co pozostaje nam Windows 10 i kolejne zapowiadane w nim zmiany, dotyczące zarówno wyglądu, jak i funkcjonowania.

