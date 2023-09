Uruchomił pięć wersji Windowsa jednocześnie, na jednym komputerze

Z jakiej wersji Windowsa korzystać? Można nawet z pięciu jednocześnie.

Dzisiaj do wyboru mamy tak naprawdę tylko dwie sensowne wersje Windowsa: 10 albo 11. Wszystkie starsze wydania w mniejszym lub większym stopniu przestały być wspierane przez Microsoft i twórców licznych programów. Nie oznacza to, że nie ma osób, które nie chciałyby z nich korzystać. Mogą nawet uruchomić pięć różnych Windowsów jednocześnie.

Pięć Windowsów jednocześnie

Czy jest to w ogóle możliwe? Jak najbardziej! Udowodnił to dobrze znany miłośnikom NDTEV, który uruchomił aż pięć różnych wersji systemu operacyjnego jednocześnie. Były to Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 oraz Windows 11. Oczywiście nie były one uruchomione natywnie, bo to nie jest możliwe. NDTEV posłużył się wirtualną maszyną, a konkretnie programem VMWare Workstation.

Do tego zadania NDTEV wykorzystał laptopa z procesorem AMD Ryzen 7 5800HS i 16 GB pamięci RAM. Chociaż wszystkie systemy udało się uruchomić i dało się z nich korzystać, to trudno doświadczenie nazwać responsywnym. Windows 7, który został odpalony jako ostatni, działał z dużymi lagami. Z kolei Windows 10 radził sobie bardzo dobrze i niemal tak, jakby był uruchomiony standardowo, a nie w tzw. wirtualce. Zresztą możecie zobaczyć to sami:

Po co coś takiego robić? Nie ma to żadnego sensownego zastosowania, ale NDTEV przynajmniej udowodnił sobie i światu, że jest to możliwe.

