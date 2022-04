Kto chciał, ten zainstalował Windows 11. Nie ma więcej chętnych?

Z Windowsa 11 korzysta prawdopodobnie więcej osób, niż myślałeś. Nie zmienia to faktu, że najnowsza wersja systemu operacyjnego Microsoftu mocno wyhamowała.

Windows 11 zadebiutował w październiku 2021 roku, co oznacza, że jest z nami już niemal pół roku. Ile osób zdecydowało się na zainstalowanie go na swoich komputerach? Podejrzewam, że więcej, niż niektórzy z Was mogli myśleć. Nie zmienia to faktu, że dynamika mocno wyhamowała.

Ile osób korzysta z Windowsa 11?

W tym momencie, jak wynika z danych AdDuplex, Windows 11 zainstalowany jest na mniej więcej 19,4% komputerów. Do tego dochodzi 0,6% użytkowników wersji Insider. Prosta matematyka pokazuje, że Windows 11 znajduje się na co piątym komputerze. Całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, że ma zaledwie 6 miesięcy. Zresztą sam Microsoft chwali się, że adopcja jedenastki jest dużo szybsza niż dziesiątki w tym samym czasie.

fot. AdDuplex

Sprawa zaczyna wyglądać gorzej, gdy spojrzymy na dane bardziej szczegółowo. Owszem, na początku kwietnia około 20% użytkowników korzysta z Windowsa 11. Rzecz w tym, że w porównaniu z początkiem marca jest to poprawa o zaledwie 0,1 punktu procentowego, czyli tyle, co nic. Równie dobrze może to być kwestia błędy statystycznego.

Czy to oznacza, że Windowsa 11 zainstalowali wszyscy ci, którzy byli nim zainteresowani i pula potencjalnych użytkowników zaczyna się kończyć? Nie byłbym aż tak radykalny w swoich sądach. Każda kolejna wersja Windowsa potrzebowała wielu miesięcy czy nawet lat, aby zyskać rynkową większość.

W przypadku najnowszej odsłony dodatkowym utrudnieniem są dużo wyższe wymagania, przez które użytkownicy starszych komputerów nie mogą zainstalować aktualizacji. Nie najlepiej wyglądały też pierwsze miesiące Windowsa 11, kiedy to systematycznie słyszeliśmy o kolejnych problemach trawiących OS. Dlatego podejrzewam, że wiele osób — w tym ja sam — czeka, aż Microsoft upora się z niektórymi kwestiami.

Zobacz: Idzie lepsze. Microsoft o 40% zredukuje obciążenie procesora w grach

Zobacz: Windows 11 zajedzie Cię reklamami. Klamka już zapadła

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: sdx15 / Shutterstock.com, AdDuplex

Źródło tekstu: Computer World