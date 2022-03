Windows 11 zajedzie Cię reklamami. Klamka już zapadła

W Windowsie 11 już wkrótce mogą pojawić się wbudowane reklamy. Microsoft zaczął testy nowej funkcji.

Windows 11 ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Ci ostatnio już niedługo mogą otrzymać nowy powód do narzekania. Microsoft rozpoczął bowiem testy nowej funkcji: reklam wyświetlanych bezpośrednio w eksploratorze plików.

Windows 11 z reklamami w eksploratorze plików

Jak na razie pojawiły się one wyłącznie w testowych wersjach systemu w ramach programu Windows Insider. Można je było znaleźć w formie niewielkiej belki, zachęcającej do skorzystania z innych aplikacji Microsoftu.

Nie jest to nic niezwykłego - podobne elementy są bardzo popularne np. na smartfonach z Androidem, gdzie producenci nie marnują żadnej okazji, by zachęcić nas do skorzystania z innych elementów swojego ekosystemu. Ba, również gigant z Redmond chętnie wykorzystywał podobne narzędzia, np. by zachęcić użytkowników do aktualizacji systemu operacyjnego.

Some people will go mad if Microsoft starts adding ads in explorer. pic.twitter.com/rusnyrYyX2 — Florian (@flobo09) March 12, 2022



Jak dotąd jednak reklamy nigdy nie pojawiły się w eksploratorze plików. Co prawda już kilka lat temu Microsoft przymierzał się do podobnego zabiegu, jednak finalnie się ze swoich planów wycofał. Prawdopodobnie tak samo będzie i tym razem, gdyż według komentarza uzyskanego przez serwis BleepingComputer, baner miał być wyłącznie elementem wewnętrznych testów i nigdy nie powinien pojawić się w wersjach systemu dostępnych publicznie. Został on zresztą szybko usunięty i jak na razie firma nie ma w planach wprowadzania reklam do eksploratora plików.

Z drugiej jednak strony należałoby się spytać, czemu taki eksperyment miałby w ogóle służyć? Cóż, deklaracje deklaracjami, ale plan zrobienia z Windowsa słupa ogłoszeniowego ewidentnie cały chodzi włodarzom Microsoftu po głowach.

Zobacz: Windows przegrywa z Linuksem. Pingwin wydajniejszy w grach

Zobacz: Windows 11 to coraz większy śmietnik. Zainstaluje dwie nowe aplikacje

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: diy13 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: BleepingComputer, Twitter (@flobo09)