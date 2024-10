Masz Windows 11? Pilnie zaktualizuj. Usunięto 118 błędów

Windows doczekał się dużej aktualizacji bezpieczeństwa. Załatano luki aktywnie wykorzystywane przez przestępców.

Jeśli należycie do użytkowników, którzy aktualizacje Windowsa odkładają tak długo, jak to tylko możliwe, to tym razem nie powinniście czekać. W nowej aktualizacji systemu Microsoft załatał łącznie 118 różnych podatności, z których dwie są aktywnie wykorzystywane przez cyberprzestępców.

Dwie luki wykorzystywane przez przestępców

Mowa o lukach CVE-2024-43572 i CVE-2024-43573. Pierwsza pozwala na uruchamianie złośliwego kodu za pomocą konsoli zdalnego zarządzania, natomiast druga wykorzystuje w tym celu moduł MSHTML. W obydwu przypadkach wykorzystanie podatności do ataków potwierdza nie tylko Microsoft, ale także amerykańska Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury (CISA).

Mówiąc krótko, zdecydowanie warto się pospieszyć i nie odkładać instalacji łatek na później.

Źródło zdjęć: Hamara / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Microsoft, The Hacker News