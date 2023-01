Microsoft kończy ze sprzedażą Windowsa 10

Jeśli planowałeś kupno nowego komputera, a wraz z nim licencję na Windowsa 10, to już za kilka dni będzie to trochę trudniejsze, co nie znaczy, że niemożliwe.

Microsoft kończy sprzedaż Windowsa 10

Dokładnie 31 stycznia 2023 roku Microsoft zakończy sprzedaż licencji na system Windows 10. Dotyczy to zarówno wersji Home, jak i Professional. Oznacza to, że od tego dnia nie będziemy mieli możliwości kupna systemu operacyjnego, a przynajmniej bezpośrednio od firmy z Redmond.

31 stycznia 2023 r. będzie ostatnim dniem możliwości pobrania Windows 10. System Windows 10 nadal pozostanie wspierany przez aktualizacje zabezpieczeń, które pomagają chronić komputer przed wirusami, oprogramowaniem szpiegującym i innym złośliwym oprogramowaniem do 14 października 2025 r.

- głosi komunikat na stronie Microsoftu.

Powody takiej decyzji wydają się oczywiste. Microsoft chce, aby wszyscy nowi użytkownicy zaczęli korzystać z Windowsa 11, czyli nowszej wersji tzw. okienek. Na szczęście nie oznacza to, że Windowsa 10 w ogóle nie będziemy w stanie kupić. Licencje nadal będą dostępne w niezależnych sklepach. Prawdopodobnie nadal dostępne do pobrania będzie też MediaCreationTool, czyli narzędzie do tworzenia nośników instalacyjnych na nośnikach zewnętrznych.

Nie zmienia to faktu, że to dość duża zmiana. Z czasem Microsoft coraz bardziej będzie naciskał wszystkich użytkowników do przesiadki na Windowsa 11, o ile — z powodu dużo wyższych wymagań — w ogóle będzie to możliwe.

Zobacz: Nadal korzystasz z Windowsa 7? To ostatni dzwonek na zmianę

Zobacz: Windows 7 odpalony na szrocie. Zobacz, bo nie uwierzysz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: PCWorld