Vivo X200 Ultra ma ambicje by zostać telefonem roku. Zobaczcie to sami

Premiera już 21 kwietnia, Vivo nie szczędzi detali

Głównym atutem Vivo X200 Ultra jest system aparatów, na czele którego stoi 200-megapikselowy moduł z teleobiektywem peryskopowym i sensorem Samsung ISOCELL HP9. Dodatkowo, urządzenie wspiera opcjonalny zewnętrzny obiektyw supertele o ogniskowej 200 mm, opracowany we współpracy z firmą Zeiss. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z imponującego 8,7-krotnego zoomu optycznego , który hybrydowo zaoferuje nawet 70-krotne przybliżenie.

Wszystkie aparaty wspierają optyczną stabilizację obrazu (OIS), co znacząco poprawia jakość zdjęć w słabym oświetleniu oraz podczas nagrywania wideo.

Vivo X200 Ultra to nie tylko fotografia – smartfon wyposażono w najnowsze podzespoły

Potężna propozycja Vivo to nie tylko fotograficzny wyścig zbrojeń, to też topowa jakość wszystkich pozostałych podzespołów. Sercem telefonu jest Qualcomm Snapdragon 8 Elite wspierany przez autorskie układy Vivo VS1 i V3+ do przetwarzania obrazu.