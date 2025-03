Sankcje USA odbijają się czkawką. Chiny z falą kolejnych badań

Zachód nadal ma dużą przewagę, ale przyszłość jest niepewna

Z raportu ETO wynika, że w latach 2018-2023 na całym świecie opublikowano łącznie 475 000 artykułów naukowych dotyczących projektowania i wytwarzania chipów. Aż 34% z nich to publikacje chińskich ośrodków badawczych, podczas gdy udział USA wynosi jedynie 15%, a Europy - 18%. Choć samo projektowanie półprzewodników nie jest tak popularne jak tematy związane z AI czy modelami językowymi, Chiny najwyraźniej stawiają na intensywne prace nad przyszłością technologii chipowej.

Wysoka jest również jakość chińskich badań. Biorąc pod uwagę artykuły zaliczające się do 10% najczęściej cytowanych publikacji, aż 50% powstało w Chinach, przy 22% udziału Stanów Zjednoczonych i 17% z Europy. Japonia i Korea Południowa również wnoszą wkład w tym obszarze, jednak ich liczby nie zbliżają się do skali ani do poziomu cytowań chińskich ośrodków.