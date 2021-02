TVP Polonia wróci do Ameryki Północnej oraz Południowej

Polonia mieszkająca po drugiej stronie Atlantyku będzie mogła znowu odbierać sygnał TVP Polonia. Po raz pierwszy od ponad roku.

TVP wygrała proces z kanadyjską firmą Spanski Enterprises. To o tyle ważna wiadomość, że dzięki temu TVP Polonia będzie mogła powrócić do Ameryki Północnej oraz Południowej. Źródłem problemu była umowa z 1994, która dała bardzo, ale to bardzo korzystne warunki Kanadyjczykom. Wszelkie spory musiały być natomiast rozstrzygane za oceanem, co w znaczący sposób wpływało na koszt procesów. Spanski Entreprises był zgodnie z umową jedynym dystrybutorem sygnału TVP Polonia w Ameryce Północnej i Południowej.

W 2019 firma uznała, że może jednostronnie przedłużyć umowę o kolejne dziesięć lat. Do innego wniosku doszła TVP, która chciała zakończenia współpracy. W grudniu 2019 TVP Polonia zniknęła zatem z obu Ameryk. USA i Kanada są jednak miejscem zamieszkania dużej Polonii. To samo można powiedzieć o Brazylii czy Argentynie, tutaj jednak są to głównie potomkowie Polaków. Emigracja na Północy jest w dużej części nowsza. Nie dziwił zatem upór TVP, by powrócić na oba kontynenty. Teraz TVP wygrała w sądzie, co sprawia, że TVP Polonia wróci do obu Ameryk.

