Złośliwy SMS. Nie otwieraj, bo stracisz pieniądze

Ostatnio Polskę obiegła informacja o tym, że już wkrótce Netflix nie pozwoli na wspólne dzielenie konta. Oszuści nie śpią i już teraz postanowili wykorzystać ten fakt, by naciąć Polaków.

Już od jakiegoś czasu wiadomo, że Netflix planuje "rozprawić się" z użytkownikami, którzy dzielą konto z osobami spoza swojego gospodarstwa domowego. W ostatnim czasie zrobiło się o tym jeszcze głośniej ze względu na premierę tańszej subskrypcji z reklamami, która może oznaczać zmierzch dzielonych kont. Netflix postawi użytkowników pod ścianą, albo zapłacisz dodatkowo, albo wykupisz własną subskrypcję.

Fałszywe SMSy od Netfliksa

Zdaje się, że całe zamieszanie planują wykorzystać oszuści, którzy już teraz wysyłają do Polaków wiadomości związane z Netfliksem i abonamentem. W treści takiego SMSa możemy znaleźć informację o tym, że subskrypcja została tymczasowo zawieszona, a żeby ją odblokować należy wejść na stronę (oczywiście fałszywą) i wypełnić formularz swoimi danymi.

Większość tego typu wiadomości wyłapywanych jest przez algorytmy, oznaczane są jako spam i nawet nie docierają do potencjalnego odbiorcy. Zdarza się jednak tak, że wiadomość oszustów dotrze do adresata, który nie widząc w tym nic dziwnego, wchodzi w link, przekierowujący go do fałszywej strony.

Zobacz: Telefon grozy. Polak odebrał i stracił 160 tysięcy złotych

Zobacz: Bałwan roku. Chciał wyłudzić kasę, zadzwonił na komendę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: sitthiphong / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Własne