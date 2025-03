Te słuchawki kupisz dziś za 99 zł, chociaż zwykle są znacznie droższe

Słuchawki AWEI T56 to model TWS, który naprawdę wyróżnia się na rynku. Ich największym wyróżnikiem jest etui. Nie jest to zwykłe opakowanie z baterią do ładowania słuchawek, ale zaawansowane centrum kontroli. Dzięki wbudowanemu ekranowi możesz włączać lub wyłączać funkcję ANC i swobodnie przełączać się między różnymi trybami odtwarzania. Sterowanie odtwarzaczem również nie stanowi tu problemu. Jasne, te same opcje znajdziesz w ustawieniach telefonu, ale po co tracić czas na ich szukanie, skoro wszystko masz pod ręką na wyświetlaczu etui, które i tak zawsze nosisz przy sobie?