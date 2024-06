Okazja! Ultramobilny laptop z ekranem OLED za 3649 zł

Acer Swift Go to linia niezwykle lekkich i eleganckich laptopów oferujących przy tym dobrą wydajność. W sieci x-kom pojawił się właśnie rewelacyjnie wyceniony model z 14-calowym wyświetlaczem. Grzech nie skorzystać.

3649 złotych – tyle dokładnie kosztuje laptop Acer Swift Go w przecenie od x-kom. Warto dodać, że produkt ten został przeceniony w ramach specjalnego kodu z ceny wynoszącej prawie 4200 złotych! Mówimy więc o 550 złotych, które zostaną w Twoim portfelu, jeśli skorzystasz z tej oferty. A Acer Swift Go ma czym kusić.

Lekki, ładny, wydajny

Pierwsze, co rzuci się w Twoje oczy, to z pewnością ekran OLED o przekątnej 14 cali i jasności 400 nitów, co przekłada się na żywe i głębokie barwy. Sprzęt ten nadaje się więc idealnie do oglądania filmów czy pracy z grafiką. Nie bez znaczenia jest też waga tego laptopa, która wynosi raptem 1,3 kg. Dzięki temu bez problemu będzie można zabrać go ze sobą w podróż.

Ale i wnętrze laptopa prezentuje się ciekawie. Producent, który przygotowuje także gamingowe sprzęty pod marką Predator, i tu prezentuje Acer Swift Go jako niezwykle wydajny model. W środku znajdziemy chociażby procesor Intel Core Ultra, który potrafi zapewnić płynną pracę nawet przy większych wyzwaniach. Z drugiej strony, układy te są bardziej energooszczędne od swoich poprzedników. W połączeniu z 16 GB pamięci RAM i grafiką Intel Arc™ Graphics czyni go naprawdę atrakcyjnym kąskiem, który jest wart rozważenia.

Z dodatków w Wasze gusta może także trafić kamera QHD do wideorozmów, a także port USB-C z DisplayPort oraz wejście HDMI. O bezpieczeństwo zadba natomiast port Kensington Lock. Na dysku znajdzie się za to aż 512 GB miejsca na wasze rzeczy. Z kodu można skorzystać do 18.06.2024 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitów.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Magda Wygralak, acer.pl

Źródło tekstu: x-kom.pl, własne