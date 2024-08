Odpalaj AliExpress. Trimui Smart Pro znów w świetnej cenie

Szukasz taniej i dobrej konsoli retro? Może cię zainteresować dostępna w tym momencie oferta. W niższej cenie kupisz świetny model Trimui Smart Pro.

Konsole retro przeżywają prawdziwy rozkwit zainteresowania. Sam wsiadłem na ten wagon i kupiłem model Miyoo Mini Plus. Jeśli też chcecie pograć w stare gry, to macie ku temu świetną okazję, bo właśnie jeden z lepszych modeli jest dostępny w promocyjnej cenie.

Trimui Smart Pro w promocji

Trimui Smart Pro to urządzenie wyposażone w 4,96-calowy ekran IPS o rozdzielczości 720p, więc spodoba się osobom, które preferują trochę większe wyświetlacze w konsolach retro. We wnętrzu znajduje się układ Allwinner A133P 1,8 GHz z grafiką PowerVR GE8300 660 MHz. Uzupełnieniem specyfikacji jest 1 GB pamięci RAM. To w pełni wystarczy do obsługi starych gier, także z tych z PSX-a.

Oprócz tego Trimui Smart Pro oferuje: Bluetooth 2.1 z EDR 4.2, WiFi w wersji 802.11b/g/n, gniazdo słuchawkowe, baterię o pojemności 5000 mAh (do 6 godzin pracy), czytnik kart pamięci microSD, a także złącze USB do ładowania i przesyłania danych. Ile trzeba za nią zapłacić? Aktualnie jest dostępna w promocji w cenie zaledwie 227 zł w wersji bez karty pamięci.

Sprawdź promocję na retro konsolę

Trimui Smart Pro

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Trimui

Źródło tekstu: oprac. własne