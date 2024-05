Teraz stać cię na odkurzacz Roborock - tak tanio jeszcze nie było

Marki Roborock nie trzeba nikomu przedstawiać. To lider na rynku inteligentnych odkurzaczy automatycznych. Promocja na Roborock Q7 Max, odkurzacz o bardzo długim czasie pracy, nie powinna ci umknąć.

Automatyczny odkurzacz? Tylko z LiDAR

Laserowy LiDAR PreciSense i funkcja mapowania 3D to jedne z kluczowych zalet Roborock Q7 Max. Jego akumulator o pojemności aż 5200 mAh pozwala na nieprzerwaną pracę przez 180 minut na pojedynczym naładowaniu. Nie jest to przy tym jakiś przestarzały model tylko już nowe rozdanie producenta, z mocą ssania do 4200 Pa — to już wystarczająco dużo nie tylko na panele, ale też, by oczyścić wykładziny i dywany.

Tradycyjnie nie zabrakło szczotki zmiatającej zabrudzenia, przydatnej szczególnie w okolicach listw przypodłogowych i mebli. W modelu tym producent oferuje też podstawową funkcję mopowania, która pozwala przetrzeć nawet 240 mkw podłóg na jednym ładowaniu i ma stały nacisk mopa na podłogę wynoszący 300 g. Pojemnik na kurz ma 470 ml, a zbiornik na wodę z płynem do podłóg - 350 ml. Sprzęt jest zgodny z ekosystemem Smart Home firmy Xiaomi, oferuje pełną automatyzację sprzątania, jak i sprzątanie strefowe czy wytyczanie wirtualnych ścian.

Porządna promocja w Euro i na OleOle

Odkurzacz kupimy teraz w cenie poniżej tysiąca złotych, dokładnie za 949 zł. Promocja dotyczy wyłącznie białego wariantu urządzenia (czarny kosztuje o 250 zł więcej) i jest to najniższa cena zarówno w ciągu ostatnich 30 dni (poprzednio 1249 zł), jak i w historii (według Ceneo). Produkt jest dostępny w opcji rat zero procent.

