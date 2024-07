Tania elektronika w Biedronce za 79 zł. Mała rzecz, a cieszy

Biedronka nie byłaby sobą, gdyby w ofercie nie przewidziała czegoś dla miłośników drobnej elektroniki. Mała rzecz, a cieszy! Smartwatch za 79 zł z pewnością spełnia takie wymogi.

Biedronka rozpieszcza cenami i ofertami specjalnymi. Warto śledzić bieżące propozycje w sklepie internetowym Biedronka Home. Nie masz jeszcze smartwatcha, albo chcesz sprezentować dziecku lub rodzicom? Okazja sama trafia do twoich rąk. Od 3 lipca do 9 lipca, inteligentny zegarek smartwatch IUTECH S40 dostaniesz za 79 zł (regularna cena produktu to 159 zł). Promocja dotyczy zakupów na stronie Biedronka Home.

Zegarek posiada 8 trybów sportowych, funkcję zdalnego sterowania aparatem telefonu,śledzenia aktywności, pomiar pulsu i poziomu natlenienia krwi. Umożliwia odbieranie połączeń telefonicznych oraz pozwala odczytywać wiadomości SMS oraz powiadomienia z mediów społecznościowych. Jest wodoodporny, dlatego doskonale sprawdza się podczas uprawiania sportów wodnych i korzystania z basenu.

To nie wszystko, za pomocą tego zegarka możesz też sterować muzyką – wystarczy połączyć smartwatch przez Bluetooth do swojego telefonu.

Dotykowy wyświetlacz zegarka o wielkości 240 x 240 px jest duży i czytelny, w dodatku możesz go dowolnie spersonalizować.

Główne cechy:

8 trybów aktywności

czytelny dotykowy wyświetlacz 240 x 240 px

pomiar pulsu i natlenienia krwi

śledzenie aktywności i przypomnienie o konieczności poruszania się

możliwość zdalnego robienia zdjęć i słuchania muzyki

odbieranie połączeń telefonicznych i odczytywanie powiadomień

funkcja budzika z wibracjami

możliwość personalizacji wyświetlacza

wodoodporność IP68

Źródło zdjęć: Anna Kopeć / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Biedronka Home