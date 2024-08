Leć do RTV Euro AGD. Z takiej okazji żal nie skorzystać

Sieć sklepów RTV Euro AGD zaskoczyła kolejną edycją wielkiej promocji wyprzedażowej. Znaleźć w niej można prawdziwą perełkę, odkurzacz pionowy Dreame w zachwycająco niskiej cenie.

Marki Dreame nie trzeba nikomu przedstawiać, to lider wygodnego sprzątania

Po zdominowaniu rynku odkurzaczy automatycznych, Dreame sięga po kolejny segment — odkurzacze pionowe. Firma jasno pokazuje, że ten sprzęt nie musi być drogi jak Dyson, oferując przy tym solidne odkurzacze, które służyć nam będą przez lata. Jednym z najciekawszych modeli jest przystępny cenowo Dreame T10, bo przecież nie jest sztuką kupić coś dobrego za kilka tysięcy złotych, ale za kilka stówek to już prawdziwy wyczyn.

W ramach aktualnej promocji cena tego odkurzacza stopniała z 739 zł do zaledwie 599 zł. I jest to najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni i zarazem najniższa wylistowana przez Ceneo.

Odkurzacz Dreame T10 ma wymienny akumulator

I to chyba jedna istotniejszych cech tego sprzętu. W przeciwieństwie do szeregu tanich propozycji konkurencji, akumulator odkurzacza można łatwo wysunąć i wymienić na nowy, gdy po kilku latach parametry pracy urządzenia zaczną spadać w miarę normalnego użytkowania. Nie kupujemy więc jednorazówki, tylko sprzęt autentycznie na lata. Możemy też od razu wyposażyć się w dwa akumulatory i przygotować się tym sposobem nawet na długie, generalne porządki w domu.

Odkurzacz ma rolkę z włosiem w kształcie litery V, która zapobiega wplątywaniu się włosów. Umieszczony za silnikiem filtr EPA ma krótszą drogę cyrkulacji powietrza, a technologia samoczyszczących się cyklonów skutecznie oddziela kurz od powietrza, bez ryzyka blokowania filtra. Sprzęt ma 3 tryby pracy: standardowy trwa do 60 minut na pojedynczym ładowaniu, ekologiczny 28 minut a maksymalny 8 minut, stworzony do skutecznego odkurzania małych powierzchni np. wnętrza auta. Czas ładowania odkurzacza od zera do pełna to 4 godziny, a pojemnik na zanieczyszczenia ma pojemność 600 ml.

Dzięki wysokiej sile ssania, odkurzacz usuwa 99,9% zanieczyszczeń, w tym, roztocza, sierść, kurz i inne alergeny z takich powierzchni jak, kanapa, łóżko, meble wykończone tkaniną, itp. Dodatkowe szczotki pozwalają doskonale dobrać tryb pracy urządzenia, niezależnie od tego, czy czyścimy delikatną elektronikę, meble czy zakamarki kaloryfera. Części takie jak filtr, blok cyklonowy i zbiornik na kurz są wielokrotnego użytku, wystarczy, że przepłuczesz je wodą.

Sprawdź aktualną promocję na odkurzacz w:

👉 RTV Euro AGD

👉 OleOle!

Źródło zdjęć: OleOle

Źródło tekstu: RTV Euro AGD, oprac. wł