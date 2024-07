Biedronka wyprzedaje elektronikę. Zgarnij popularny gadżet za 1 zł

Popularny gadżet, który zawsze lepiej mieć pod ręką? Jeśli jeszcze go nie masz, pędź do Biedronki. Tym razem chodzi jednak nie o stacjonarny, ale sklep internetowy Biedronka Home.

Powerbank to gadżet, który zawsze warto mieć pod ręką. Nigdy nie wiesz,w którym momencie dnia będziesz potrzebować dostępu do energii. Zwłaszcza podczas wakacji, kiedy często przebywasz z dala od domu. Promocja trwa do 31 lipca, zatem warto wziąć pod uwagę zakup, jeśli jeszcze nie posiadamy tego sprzętu. Taka okazja może długo się nie powtórzyć.

Powerbank Tracer za 1 zł w Biedronce

W sklepie internetowym Biedronka Home można kupić w supercenie powerbank o pojemności 20 tysięcy mAh. To wystarczy na conajmniej 4 ładowania smartfona do pełna. Jeśli kupisz powerbank Extralink w cenie 169 zł to powerbank Tracer Kori dostaniesz za złotówkę. W regularnej sprzedaży powerbank Tracer kosztuje 109 zł.

Powerbank Extralink

Jak to zrobić? Wystarczy, że dodasz do koszyka oba powerbanki, a Tracer Kori zmieni cenę na 1 złotych (regularna cena powerbanka to 109 zł).

Powerbank Tracer

Informacje odnośnie promocji można znaleźć na stronie sklepu internetowego. Lepiej się pospieszyć, bo tak dobre oferty lubią szybko znikać.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anna Kopeć / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Biedronka