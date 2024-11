Orlen powoła nową spółkę. Szuka też inwestora dla swojego biznesu

Orlen nie odpuszcza walki z InPostem. Firma powołuje do życia nową spółkę, która zajmie się projektem Orlen Paczka, czyli automatami paczkowymi.

InPost jest w Polsce niekwestionowanym królem automatów paczkowych. Jednak wiele firm próbuje podgryzać rynkowego lidera. Swoje urządzenia stawiają między innymi Allegro, Poczta Polska, DPD, a także Orlen. Ten ostatni nie zamierza odpuszczać i ma plany na dalszy rozwój biznesu automatów paczkowych.

Orlen Paczka szuka inwestora

Jeden z akcjonariuszy Orlenu zapytał, co firma zamierza zrobić z automatami paczkowymi. W najnowszym raporcie bieżącym odniesiono się do tych kwestii. Okazuje się, że Orlen zamierza wydzielić biznes paczkowy do osobnej spółki. Początkowo będzie ona miała tylko jednego udziałowca, którym będzie sam Orlen. Decyzja w tej kwestii ma zapaść 2 grudnia w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Nie oznacza to, że Orlen na zawsze zostanie jedynym udziałowcem nowej spółki. Firma zamierza poszukać dla biznesu paczkowego inwestora lub inwestorów. Jeśli by tak się stało, to nowa spółka byłaby związana z Orlenem umowami między innymi dotyczącymi IT, administracji, a także licencyjnymi.

Warto przypomnieć, że po zmianie rządzących biznes paczkowy Orlenu stał pod znakiem zapytania. Nowy zarząd miał dokładnie przyjrzeć się poszczególnym inwestycjom i zdecydować o ich dalszym losie. Najwyraźniej automaty paczkowe mają przed sobą przyszłość i projekt będzie dalej realizowany.

