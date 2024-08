Hit sprzedaży znów na AliExpress. Od razu w obniżonej cenie

Miyoo Mini V4 to jedna z najpopularniejszych konsol retro na rynku. Teraz możesz ją kupić w obniżonej cenie.

Konsole retro to świetny sprzęt. W niewielkiej cenie można kupić urządzenie, które pozwoli cieszyć się grami, które bawiły nas w latach dzieciństwa. Jest to przy tym sprzęt jednak trochę inny i w mojej ocenie wygodniejszy niż zainstalowanie emulatora na telefonie. Jeśli jesteście podobnego zdania i aktualnie szukacie czegoś, to może was zainteresować promocja na Miyoo Mini V4.

Miyoo Mini V4 w promocji

Na Aliexpress trwa aktualnie promocja na konsolę Miyoo Mini V4. Dzięki temu możecie ją kupić w cenie zaledwie 181,70 zł, co jest bardzo atrakcyjną ofertą. Warto jednak zaznaczyć, że taka kwota obowiązuje w przypadku wybrania wariantu bez karty pamięci, co nie powinno stanowić wielkiego problemu, bo te dostarczane z konsolami i tak nadają się tylko do wyrzucenia.

A co oferuje Miyoo mini V4? To jednak z mniejszych konsol retro. Jest wyposażona w 2,8-calowy ekran IPS o rozdzielczości 640 × 480 pikseli. W środku znajdziemy dwurdzeniowy procesor ARM Cortex A7 o taktowaniu 1,2 GHz oraz 128 GB pamięci RAM DDR3. Wydaje się, że to niewiele, ale do gier retro tak naprawdę nie potrzeba więcej. Urządzenie ma też czytnik kart pamięci microSD oraz baterię litowo-polimerową o pojemności 1900 mAh, która ma gwarantować do 5 godzin pracy.

