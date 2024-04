Coraz więcej maszyn w sklepach Lidl. Wyciągniesz z nich pieniądze

W kolejnych sklepach lidl stanęły tajemnicze automaty. Jeśli coś do nich włożysz, dostaniesz pieniądze.

Oczywiście nie może to być cokolwiek. Te automaty przyjmują butelki plastikowe (PET) po wodzie i napojach, a także kartony po sokach i mleku o pojemności od 300 ml do 3 litrów. Opakowania nie mogą być pogniecione i muszą mieć etykietę z czytelnym kodem paskowym produktu. W ten sposób możesz oddać śmieci nadające się do recyklingu i zyskać kilka groszy.

Jeśli butelka lub karton jest w odpowiednio dobrym stanie i zgadza się waga opakowania (czyli jest puste), maszyna przyjmie je i porządnie zgniecie, by zajmowało mniej miejsca. Ty zaś dostaniesz 5 groszy za każde opakowanie, które przyniesiesz do sklepu. Jest tylko jeden haczyk: to nie będzie gotówka, ale voucher na kolejne zakupy w Lidlu. Zniżkę 5 groszy możesz odebrać za każde wydane 2 zł.

Nowe butelkomaty w Lidlu

Automaty stoją już w 53 sklepach Lidl w Polsce. Najwięcej trafiło do Poznania – jest ich aż 19. Częstochowa dostała już 5 „butelkomatów”, Warszawa ma 4, Lublin ma 3, a Białystok i Wrocław po jednym. Kolejne stanęły w miejscowościach: Baranowo, Baranów, Biała Podlaska, Bolechowo, Gogolin, Kłobuck, Komorniki, Luboń, Namysłów, Nowy Tomyśl, Plewiska, Radzymin, Skórzewo, Stęszew, Suchy Las, Stary Konik, Swarzędz, Syców, Zalasewo i Zamość.

Butelkomaty cieszą się sporym zainteresowaniem. W grudniu informowaliśmy, że Polacy odebrali vouchery o łącznej wartości 100 tysięcy złotych w zamian za 2 miliony butelek. To spore osiągnięcie, bo wtedy w Polsce były zaledwie 23 automaty.

Podobne maszyny stawiają też inne sieci. To część przygotowań do wprowadzenia nowych przepisów, dotyczących przetwarzania opakowań. Od 1 stycznia 2025 roku w Polsce zacznie obowiązywać system kaucyjny. Sklepy o powierzchni ponad 200 metrów kwadratowych dostaną obowiązek ponownego przyjmowania pewnych pojemników z tworzyw sztucznych, szkła i metalu o pojemności do 3 litrów.

