Lidl szaleje i obniża cenę o 200 złotych. Oferta ważna tylko dziś

Zawsze jest dobra pora na porządki. Lidl przygotował superofertę na sprzęt, który powinien znajdować się w każdym domu. Jeszcze tylko dziś , z kuponem w aplikacji, zakupimy go o 200 złotych taniej.

Oferta na ten sprzęt sprzątający obowiązuje już tylko do dzisiaj. Cena odkurzacza z kuponem w aplikacji to 599 zł. Dostępny tylko w sklepach stacjonarnych. Wszelkie szczegóły odnośnie promocji znajdziemy w aplikacji Lidl Plus.

SILVERCREST® PARKSIDE® Akumulatorowy odkurzacz cyklonowy 20 V

w zestawie: rura ssąca, szczotka podłogowa i wielofunkcyjna 2 w 1, dysza szczelinowa, okrągła dysza szczotkowa (z nasadką szczotkową) i zasilacz

2 w 1: odkurzacz ręczny i podłogowy

ze stacją ładowania i akumulatorem 20 V, 4 Ah

kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami z serii Parkside® X 20 V Team

zalecany akumulator: litowo-jonowy 20 V, 4 Ah

czas pracy: 35 min (ECO), 10 min (BOOST)

poj. zbiornika na kurz: 350 ml

